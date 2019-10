DILETTA LEOTTA/ Ricucirà con Daniele Scardina? E spuntano le emoji di Justine Mattera

Diletta Leotta ha fatto infuriare una delle influencer più seguite su Instagram: Giulia De Lellis. Il motivo? Un like che Andrea Iannone avrebbe messo a una sua foto poco prima che il campione ufficializzasse la sua relazione con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Secondo il settimanale Chi, ora fra le due donne ci sarebbe un clima più che teso. La battaglia però sarebbe appena iniziata, visto che la conduttrice di DAZN si preparerebbe a pubblicare una sua autobiografia, proprio come ha fatto Giulia con il suo Le corna stanno bene su tutto, in vetta alle classifiche di vendita. Secondo il settimanale Spy ci sarebbe invece qualcosa di più su questa strana guerra a colpi di like: la possibilità che Diletta e Giulia si ritrovino a condividere il palco del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus.

DILETTA LEOTTA, GLI OUTFIT PIÙ APPREZZATI

Intanto fra la Leotta e il compagno Daniele Scardina ci sarebbe della maretta, anche se il settimanale di Alfonso Signorini sottolinea che la conduttrice e il pugile potrebbero rivedersi presto. Fra post piccanti e top striminziti, Diletta Leotta continua a regalare emozioni senza fine a tutti i fan che la seguono sui social. Di frequente ogni suo scatto diventa virale, conquista valanghe di like e sottolinea la sensualità della conduttrice, che vedremo sul campo in occasione delle partite di Serie A di DAZN. Anzi sono proprio gli outfit scelti per i match i preferiti dal pubblico italiano, come il vestito attillato indossato in occasione di Juventus-Bologna. Non solo uomini però a perdere la testa per la presentatrice siciliana, ma anche Justine Matera, che ha lasciato un commento pieno di emoji con i cuoricini.

ARIA DI CRISI CON DANIELE SCARDINA?

“Le curve del circuito di Singapore non sono nulla a confronto”, scrive un fan ammirando uno scatto della Leotta di qualche giorno fa, dove sfoggia un castigato tubino blu vellutato. “L’illegalità porta il tuo nome”, fa eco un altro ammiratore, “Due palloni in campo, goal non valido”, aggiunge un altro. Mistero intanto sulla relazione fra la conduttrice e il compagno Daniele Scardina, anche se i due compaiono nelle Storie di lei, in occasione della serata di DAZN dedicata al pugilato. Uno scatto divertente, visto che Diletta alza la mano in segno di vittoria, mentre il pugile indossa la cintura da campione e guarda altrove. Silenzio invece riguardo a quegli scatti del settimanale Diva e Donna che hanno inquadrato lo sportivo in compagnia di una misteriosa mora.



© RIPRODUZIONE RISERVATA