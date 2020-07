Diletta Leotta rompe il silenzio su Daniele Scardina/ “Tema troppo delicato”

Cosa sta accadendo tra Diletta Leotta e Daniele Scardina? La loro storia d’amore è davvero finita? Corrono i gossip sulla coppia in queste settimane ma nessuno trova conferma da parte dei diretti interessati. D’altronde, voci a parte, nulla di concreto conferma la rottura tra la conduttrice di DAZN e il pugile, almeno fino ad oggi. Sì perché stando a quanto rivelato dalla Leotta nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Gente, nel numero in edicola questa settimana, come riporta Fanpage, la situazione con Scardina appare comunque non delle più semplici. “La storia tra me e Daniele è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social.– ha dichiarato la Leotta, per poi chiudere l’argomento – Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto”.

Diletta Leotta e Daniele Scardina tra problemi di coppia e gossip

Non entra nei dettagli Diletta Leotta, che con queste parole lascia comunque intendere che la situazione con Daniele Scardina è abbastanza complicata e anche difficile da descrivere. In queste settimane di indiscrezioni, d’altronde, non sono mancate. Il settimanale Chi ha parlato di un possibile errore commesso dal’atleta che avrebbe causato i distacco della Leotta, cosa che lui però pare abbia smentito con un “bla bla bla” scritto sui social. Si è poi parlato di un avvicinamento di Diletta al calciatore Zlatan Ibrahimovic ma, anche in questo caso, nulla di concreto. Vedremo se nelle prossime settimane verrà fatta chiarezza si questa relazione.



