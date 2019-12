Diletta Leotta, seno in vista e lato B da capogiro/ La regina al Gran galà del calcio

Nella serata di ieri si è tenuta l’edizione 2019 del Gran galà del calcio, gli oscar ai giocatori e ai tecnici che più si sono distinti nel corso dell’anno che volge alla conclusione. La star assoluta è stata lei, Diletta Leotta, volto noto di Dazn e colei che era appunto al timone dello stesso galà. La voce di Radio 105 si è mostrata in un abito davvero sexy, completamente nero con delle pailette, attillatissimo, e con uno spacco sul decolté. A completare il tutto, delle frange sulle spalle, per uno stile “mashato” fra vintage e modernità. La bionda madrina ha fatto girare la testa a moltissimi fra i calciatori premiati ieri sera al Megawatt Court di Milano, fra cui l’asso della Juventus e della nazionale italiana, Cristiano Ronaldo, che ha ricevuto il premio di migliori calciatore del 2019. Del resto la Leotta ha fatto ben poco per nascondere le sue forme sinuose, e con l’abito scelto per la grande serata, vi era poco o nulla da immaginare.

DILETTA LEOTTA E LA PICCOLA GAFFE CON HANDANOVIC

Una Diletta che è stata anche protagonista di un simpatico siparietto con il portiere dell’Inter e della nazionale slovena, Samir Handanovic, ieri premiato come miglior guardiano della stagione 2018-2019. Come hanno fatto notare i colleghi di FcInterNews1908.it, quando il portiere è salito sul palco per accogliere il premio, la giornalista ha spiegato: “Questa per te è la prima volta su questo palco. Quanto è importante ricevere questo premio?“. Handanovic ha immediatamente corretto la Leotta: “È la terza volta. Vedo che sei ben informata, però non importa ti scuso“. Piccola “gaffe” a parte, la Leotta sta per concludere un anno, quello 2019, che l’ha vista assoluta protagonista, dentro e fuori dal campo. Ogni weekend è impegnata nella presentazioni delle varie gare di Serie A trasmesse da Dazn, appuntamento che si accompagna al lavoro in radio. Su Instagram i follower hanno superato quota 5.5 milioni, e la stessa è la protagonista della campagna Intimissimi trasmessa sulle tv nazionali da un paio di settimane a questa parte. Infine, come dimenticarsi del suo flirt (o forse fidanzamento), con Daniele Scardina, lottatore milanese con cui il rapporto sembra andare a meraviglia.

