Diletta Leotta senza slip su Instagram?/ “Sposta il cagnolino vogliamo vedere…”

Diletta Leotta fa discutere, sempre e comunque. Ogni sua foto su Instagram diventa motivo di discussione e scaturisce una serie di commenti, pesanti e non, che riescono ad attirare l’attenzione mai come la foto in sè però, questo bisogna dirlo. Questa volta a far discutere non è tanto quello che si vede quanto quello che non si vede o, forse, non c’è nemmeno. Diletta Leotta porta o non gli slip nell’ultima foto che ha postato su Instagram? I fan hanno provato a trovare la soluzione a questo intricato giallo con tanto di lente o ingrandimenti vari sullo smartphone ma il dubbio rimane. Se qualcuno avanza l’ipotesi che lo slip non si veda perché cancellato dopo il ritocchino con photoshop, altri avanzano l’ipotesi che non ci siano proprio e così parte subito spontaneo l’appello di uno dei suoi seguaci che ha saputo conquistare e far sorridere tutti.

DILETTA HOT SUI SOCIAL, UN UTENTE: “SPOSTA IL CAGNOLINO..”

In particolare l’utente scrive: “Sposta il cagnolino vogliamo vedere il baccalà”, intendo le parti intime della bella giornalista e conduttrice. Diletta Leotta non ha risposto ai commenti dei fan ma sicuramente la foto ha fatto subito il giro del web perché lei appare comodamente seduta, apparentemente senza slip, e con il suo cagnolino in braccio coprendo proprio le sue parti intime e lasciando intendere che sotto possa esserci qualcosa che farebbe gola a molti dei suoi fan. Che siano solo una serie di trovate pubblicitarie per continuare a far parlare di sè in vista dell’arrivo, o possibile tale, sul palco dell’Ariston a febbraio al fianco di Amadeus? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane quando finalmente gli annunci saranno ufficiali, intanto i fan possono gustare ogni suo scatto sui social.

Ecco di seguito lo scatto tanto discusso:





