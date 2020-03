Diletta Leotta sexy anche quando pulisce/ L’accoppiata lingerie-mocio è da sballo

Diletta Leotta è, come milioni di italiani, chiusa in casa. La bella conduttrice di Dazn, una delle protagonista delle pagine di gossip degli ultimi mesi per il suo flirt con il pugile Daniele Scardina, sta comunque continuando a rimanere in contatto con i propri di follower ben 6.2 milioni, tramite una serie di scatti giornalieri che la ritraggono nelle faccende quotidiane. L’ultimo, pubblicato stamattina, vede la Diletta nazionale mentre è intenta a fare le pulizie di casa, anche perchè per molti, si sa, la domenica è il classico giorno in cui si puliscono i pavimenti, si toglie la polvere dai mobili, e via discorrendo. Nello scatto incriminato notiamo Diletta mentre passa il mocio Vileda sul parquet di casa, ovviamente con una mise “alla Leotta”, un bel pigiamino rosa in raso da far girare la testa. Al momento in cui vi scriviamo lo scatto ha già superato quota 60mila like, e i fan hanno decisamente apprezzato la foto con commenti del tipo “vengo ad aiutarti”, “Bella”, “Quando una è bella è bella sempre”, e via discorrendo. L’ultimo scatto della conduttrice risaliva a due giorni fa, una foto in mezzo busto in cui la stessa Diletta appariva pensierosa, con annessa la didascalia: “Tempo di riflessione, di attesa, di responsabilità condivisa. Tempo per migliorarci”. Anche in quel caso la foto era stata decisamente apprezzata con più di 500mila like.





