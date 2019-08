Diletta Leotta, sfida a Pio e Amedeo “venite ad allenarvi”/ “Dacci la posizione…”

Diletta Leotta non è solo una grande professionista, ma è anche una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Oltre ad avere uno splendido viso, la giornalista sfoggia un fisico mozzafiato che riesce a mantenere in perfetta forma allenandosi con costanza. Anche in vacanza, la Leotta, pur divertendosi e godendosi anche gustose prelibatezze, non rinuncia al suo allenamento quotidiano. Nelle scorse ore, così, ha pubblicato un video in cui si allena con l’amica Rossella Flamingo, campionessa di scherma. Le due ragazze, approfittando dell’aria più fresca della sera, nle video, sono intente a correre. Durante il jogging, Diletta, con la complicità dell’amica, ha così lanciato una sfida sportiva a Pio e Amedeo. Sfida che i due comici pugliesi hanno prontamente raccolto.

DILETTA LEOTTTA, SFIDA SPORTIVA A PIO E AMEDEO: “DACCI LA POSIZIONE”

In tenuta sportiva, con i capelli raccolti, mentre si allena correndo, Diletta Leotta lancia la sfida a Pio e Amedeo. “Ragazzi invece di venire con il pedalò a spalmarci la crema, dovete venire di corsa ad alenarvi con noi. Vi aspettiamo, è una sfida”, dice la giornalista con la complicità di Rossella Flamingo. La risposta di Pio e Amedeo, naturalmente, non è tardata ad arrivare. Ironici e sempre sul pezzo, infatti, i due comici pugliesi hanno immediatamente raccolto la sfida della Leotta: “ragazze stiamo arrivando. Diteci la posizione, una qualsiasi”, dicono i due comici.





© RIPRODUZIONE RISERVATA