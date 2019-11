Diletta Leotta sfida Chiara Ferragni alla pole dance/ Video “Come Jennifer Lopez”

Diletta Leotta cede al fascino della pole dance. La conduttrice e giornalista del canale via streaming e satellite, Dazn, ha infatti deciso di prendere lezioni a Milano di “danza del palo”, un tipo i ballo nato negli Stati Uniti e molto in voga negli ultimi anni anche da noi. Negli scorsi giorni la bella siciliana ha pubblicato un video sulla propria pagina Instagram (5.3 i milioni di follower che la seguono), in cui appunto la stessa si è mostrata mentre prova a ballare attorno al “pole”. Obiettivo della Leotta, imitare Jennifer Lopez, la stella d’oltre oceano che in questi giorni è nelle sale cinematografiche con il suo ultimo film, “Le ragazze di Wall Strett”, che parla di alcune “ragazzacce” che conquistano appunto il mondo della finanza americana. A conferma del tentativo di imitazione anche la didascalia della stessa Diletta, che a corredo del filmato ha scritto: «Lezione di pole dance aspettando di vedere “Le ragazze di Wall Street” con Jennifer Lopez. Ora sono pronta per andare al cinema!».

DILETTA LEOTTA, POLE DANCE COME CHIARA FERRAGNI

Il risultato è prima di tutto sexy, visto che la Leotta è coperta solo con dei pantaloncini corti molto attillati in stile tigrato e un body di colore nero che lasciano ben poco spazio all’immaginazione, ma nel contempo è anche divertente, visto che la stessa giornalista scherza sulla propria esibizione definendosi negata in una storia su Instagram. Ovviamente il video è divenuto virale nel giro di poco tempo, e al momento che vi scriviamo ha già superato quota 1.5 milioni di views, il che significa che più di un/quinto dei seguaci della Diletta nazionale lo ha visualizzato. La Leotta non è l’unico personaggio famoso che bazzica a Milano ad aver preso lezioni di pole dance. Recentemente, infatti, ci aveva provato anche Chiara Ferragni, la regina delle influencer nonché moglie del cantante Fedez, spinta da una delle sue due sorelle, Valentina Ferragni. Anche in quel caso il risultato era stato senza dubbio simpatico.





