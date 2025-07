Un siparietto tra Diletta Leotta e Daniele Battaglia ha scatenato la cattiveria dei social che ha riversato l’odio per lei: “La più rifatta in assoluto”

Non c’è mai pace per Diletta Leotta che sui social è una delle donne più attaccate dagli utenti donna, per non parlare degli uomini e che forse parlano solo per invidia dato che non riuscirebbero mai a conquistarla dato che non hanno le carte giuste da giocare, ed essendo anche una donna impegnata e anche una mamma.

C’è stato un siparietto di recente a Radio 105 dove conduce un programma insieme ai colleghi Daniele Battaglia e Camilla Ghini dove si è mostrata del tutto al naturale con le ciabatte e completamente struccata. D’altronde si sa, in radio conta la voce, mica l’apparenza. Eppure neanche questo è stato apprezzato, perché le parole del collega “Sei una delle donne più belle al mondo” hanno scatenato delle polemiche sui social.

Diletta Leotta nel mirino dei social: “Una delle donne più belle? Semmai tra le più rifatte”

Sui social è esplosa una polemica su una frase di Daniele Battaglia a proposito della sua collega Diletta Leotta definita da lui come una delle donne più belle del mondo. Subito gli utenti si sono scatenati: “Semmai una delle donne più rifatte al mondo! Ma fammi il piacere”.

Incredibile come un complimento abbia scatenato la rabbia degli utenti che non proprio non riescono a sopportare il successo della speaker radiofonica e anche conduttrice dell’ultima edizione de La Talpa, che è stata un flop clamoroso a causa di alcune scelte discutibili. Comunque sia la donna ha rivendicato il suo diritto di venire in radio al naturale, racontando di come una signora quando l’ha vista per strada le abbia detto che era brutta solo perché non era truccata.

