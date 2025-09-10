Diletta Leotta avrebbe declinato l'invito di Milly Carlucci per essere ballerina per una notte a Ballando con le stelle 2025: sarà ospite a Tu sì que vales!

Diletta Leotta, il no a Milly Carlucci per Ballando con le stelle 2025

Tanti sono e saranno i protagonisti della nuova stagione televisiva, con i programmi più amati che hanno già preso il via o che ripartiranno nelle prossime settimane. Tra questi troviamo Ballando con le stelle 2025, in partenza dal prossimo 27 settembre con un cast d’eccezione e diversi ballerini per una notte che, uno alla volta, saranno ospiti di puntata in puntata.

Milly Carlucci, dopo aver creato un gruppo di concorrenti che già promette emozioni, è alla continua e costante ricerca di potenziali “Vip” pronti a mettersi in gioco e a scendere in pista, di sabato in sabato, in veste di ballerini per una notte. La conduttrice Rai avrebbe puntato forte anche su Diletta Leotta, conduttrice di DAZN, ma le cose non sono andate come sperato…

Secondo un’indiscrezione di Giuseppe Candela pubblicata sulla sua rubrica C’è Chi dice… sul settimanale Chi, nel nuovo numero da oggi in edicola, la giovane e bionda conduttrice avrebbe declinato la proposta di Milly Carlucci. Il motivo sarebbe legato alla sua contestuale partecipazione, sempre il sabato sera, ad una delle puntate di Tu sì que vales.

Diletta Leotta ospite di Tu sì quel vales nella nuova edizione

No a Milly Carlucci, sì a Maria De Filippi: così Diletta Leotta avrebbe declinato l’invito per Ballando con le stelle 2025, preferendo invece l’ospitata a Tu sì que vales, diretto competitor del dance show di Rai 1. Nello specifico, riferisce Giuseppe Candela, la puntata del talent di Canale 5 è già stata registrata e la conduttrice DAZN “sarà impegnata al fianco di Rudy Zerbi nella gara di lip sync“.

Un autunno caldo e ricco di impegni per Diletta Leotta che, oltre a prendersi la scena nel sabato sera di Canale 5, sarà anche protagonista sul set di Don Matteo 15, che dovrebbe andare in onda a inizio 2026 (le riprese cominceranno in autunno). La conduttrice entra nel cast della nuova stagione della fiction: sarà la nipote di Valeria Fabrizi, che per l’occasione vestirà i panni dell’amata Suor Costanza di Che Dio ci aiuti, ma non è ancora chiaro chi interpreterà e quale sarà la sua storia.