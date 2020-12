Diletta Leotta/ Social distancing ma senza mascherina!

Diletta Leotta, conduttrice di Dazn e speaker radiofonica di Radio 105, è stata avvistata per le strade di Milano senza la mascherina. Nonostante il Dpcm dello scorso 7 ottobre stabilisca che bisogna indossare la mascherina in tutti i luoghi all’aperto, Diletta è stata paparazzata dal settimanale Chi senza il dispositivo di protezione mentre si intrattiene con il suo staff, prima di salire sul suv che la condurrà allo stadio di San Siro, in occasione della partita Milan-Fiorentina. La conduttrice mantiene la distanza di sicurezza dai membri del suo staff, che invece indossano la mascherina. La conduttrice di Dazn è già entrata in clima natalizio come dimostra lo scatto postato sul suo profilo Instagram del suo albero di Natale… rosa! Ma con chi festeggerà il Natale la bella Diletta Leotta?

DILETTA LEOTTA E DANIELE SCARDINA: RITORNO DI FIAMMA?

Diletta Leotta e Daniele Scardina sono tornati insieme? Dopo i recenti avvistamenti, il pugile ne ha parlato in un’intervista con La Gazzetta dello Sport: “Quella con Diletta Leotta è stata una grande storia, di vero amore. Se è possibile un ritorno di fiamma tra noi? Adesso ho in testa il ring e i prossimi incontri… Però aggiungo: mai dire mai”. Intanto Scardina, reduce dalle fatiche di Ballando con le Stelle, ha apprezzato il nuovo look della sua ex fidanzata: la conduttrice di DAZN ha tagliato i capelli e ha subito ottenuto l’approvazione del pugile. Sulla relazione con il pugile, la Leotta è sempre stata molto riservata ma non ha mai nascosto di aver provato un grande amore per Scardina, conosciuto nell’estate 2019 durante un impegno di lavoro.



