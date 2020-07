Diletta Leotta “sostituisce” Daniele Scardina con Ibrahimovic/ Lui a Ibiza per…

Diletta Leotta, tra una partita di serie A e l’altra, si concede una cena con Zlatan Ibrahimovic dopo le voci della rottura con Daniele Scardina da cui è sempre più lontana. Ad immortalare insieme la bella conduttrice e l’attaccante svedese è il settimanale Chi che ha pizzicato i due insieme durante una cena in compagnia di altri amici. Ibrahimovic e la Leotta, protagonista di uno spot, sono amici e, negli scorsi giorni, la stessa Diletta, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un video ponendo fine a tutti i pettegolezzi sul suo rapporto con l’attaccante del Milan. Tuttavia, quello che sembrava un semplice rapporto professionale, si sta trasformando in un’amiciza. Come fa sapere il settimanale Chi, al termine della partita contro il Parma, Ibrahimovic ha raggiunto la Leotta in un noto ristorante di Milano dove la conduttrice stava cenando con due amiche. Zlatan, invece, sarebbe arrivato solo e solo sarebbe andato via una ventina di minuti prima.

DILETTA LEOTTA E DANIELE SCARDINA: LEI A CENA CON IBRAHIMOVIC, LUI A IBIZA PER DIMENTICARE

Mentre Diletta Leotta ha ricominciato a lavorare raccontando la serie A agli italiani e concedendosi momenti di svago con le amiche con Ibrahimovic, Daniele Scardina è volato a Ibiza dove sta continuando ad allenarsi senza, tuttavia, rinunciare ai piaceri della tavola spagnola. Secondo il settimanale Chi, il pugile sarebbe partito per Ibiza e Formentera per dimenticare quella che, ad oggi, sembrerebbe una pausa di riflessione. I motivi che avrebbero portato la Leotta e Scardina ad allontanarsi non sono ancora noti. I due hanno trascorso insieme la quarantena e lo scorso 5 luglio, King Toretto pubblicava delle foto in cui abbracciava una radiosa Leotta. Foto in cui entrambi sembrano innamoratissimi. Cosa sarà accaduto, dunque tra i due? In attesa di scoprirlo, c’è chi punta su Ibrahimovic la cui presenza sui social della Leotta ha scatenato numerosi rumors.



