Diletta Leotta sta partorendo? Compie gli anni e silenzio social/ Cresce il mistero!

Diletta Leotta compie gli anni: s’infittisce il mistero sulla gravidanza, il motivo é social

Diletta Leotta é la nata vip italiana festeggiata in data odierna, 16 agosto 2023, tuttavia la vip desta ora preoccupazione generale per il popolo nel web.

Ebbene, la showgirl bionda dagli occhi da cerbiatta, popolare in particolare per la conduzione sportiva di Dazn, compie 32 anni con fierezza, vantando una vita costellata di successi. Non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche nella sfera meramente personale. Dalla silhouette invidiabile, risultato della giusta balance tra una dieta equilibrata ed esercizio fisico costante, all’amore ritrovato al fianco del portiere del Newcastle, Loris Karius. Ma nel mezzo delle ore segnate dalla ricorrenza festiva del suo compleanno, Diletta Leotta sembra misteriosamente trincerarsi in un silenzio mediatico, rispetto alla data del parto previsto al termine della gravidanza del primogenito che attende con il portiere.

Diletta Leotta: "Un giorno all'improvviso..."/ La dedica d'amore a Loris Karius

Lasciandosi immortalare in una foto esclusiva che la ritrae mentre sfoggia il pancione, immersa nella suggestiva bellezza naturale di una spiaggia della terra-madre, la Sicilia, Diletta Leotta rivolge al web il solo messaggio sibillino “A new day Is coming”. “Un nuovo giorno sta arrivando”, scrive a corredo del post che anticipa di un giorno la data del compleanno, tradotto in italiano dall’inglese, la conduttrice e promessa neo mamma in un messaggio di condivisione via Instagram. Questo, nel cuore dei celebrativi del 15 agosto, giornata di Ferragosto. A margine del nuovo post, tra i commenti social di replica, c’é chi tra gli internauti palesa il sentiment social di preoccupazione generale nel web. Quello dettato dalla mancanza di notizie sulla data dell’attesa nascita della primogenita di Diletta Leotta: “Sta partorendo?”,si legge non a caso tra commenti del web.

Loris Karius e Diletta Leotta presto genitori/ "Quando abbiamo scoperto che era una femmina..."

Diletta Leotta partorisce nella stessa data del suo compleanno?

Alcuni particolari social, tuttavia, potrebbero rivelarsi dei clamorosi indizi che il parto per Diletta Leotta sia previsto nella giornata del compleanno della festeggiata. Nessuno, tra il fratello Mirko e il compagno Loris della festeggiata sembra voler condividere nulla via social e la cognata Irene ha postato una storia insieme alla conduttrice futura mamma e ha scritto: «Tanti auguri leonessa». Che l’appellativo di “leonessa” sia un riferimento al possibile travaglio pre-natale in corso, per Diletta Leotta, non si direbbe un’ipotesi azzardata.

Diletta Leotta/ Da Pio e Amedeo le 'prove generali' per diventare mamma: "Non credo di essere pronta"

Intanto, a mezzo social LDA sembra imporsi come uno tra i papabili concorrenti in corsa tra i Big a Sanremo 2024…











© RIPRODUZIONE RISERVATA