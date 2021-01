Diletta Leotta tra Ibraimovich e Can Yaman/ Capodanno con il Campione e poi…

La vita privata di Diletta Leotta continua ad essere al centro dell’interesse del gossip soprattutto perché in un paio di giorni, la bella giornalista è stata prima associata a Can Yaman, arrivato a Roma e beccato con lei, e poi ancora a Zlatan Ibraimovich. Già prima della fine dello scorso anno si è parlato di un loro avvicinamento anche se, in molti, continuano a far notare che il campione è felicemente sposato con l’ex modella Helena Seger. Ma chi sarà l’uomo di Diletta Leotta e, soprattutto, quale settimanale avrà azzeccato quello giusto? Ebbene sì, spesso i presunti flirt della bella giornalista sono solo un’invezione dei giornalisti che appena entrano in possesso di una foto che la ritrae accanto ad un uomo, sono pronti a scommettere che sia proprio quello il suo nuovo amore. Questo è il prezzo della bellezza perché spesso, soprattutto in questo Paese, essere belle e uscire con un amico o essere immortalato con un uomo, significa solo una cosa (o quasi).

Diletta Leotta tra Scardina, Ibrahimovic e Can Yaman, dove sta la verità?

Nell’ultimo mese Diletta Leotta è tornata con il bel pugile Daniele Scardina. In un secondo momento è stata avvistata con Zlatan Ibrahimovic con cui, secondo il settimanale Oggi avrebbe passato la serata di Capodanno fino a mezzanotte meno un quarto e, infine, secondo il settimanale Chi, la giornalista avrebbe perso la testa con Can Yaman passando con lui addirittura quattro giorni d’amore e di passione perché presenti nello stesso albergo di Roma. I due sono stati paparazzi insieme sorridenti e complici ma tanto è bastato per far gridare alla neo coppia, con buona pace da parte delle fan che hanno subito dato di matto. Ma dove sta la verità? Al momento Diletta Leotta si definisce single e magari lei lo saprà meglio di altri…



