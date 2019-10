Diletta Leotta/ Tradita da Daniele Scardina? Lei si sfoga così…

Diletta Leotta sempre al centro dell’attenzione mediatica dopo aver vissuto un’estate rovente, caratterizzata da baci, feste in barca e in piscina, serate romantiche con Daniele Scardina. Uno degli uomini più invidiati di Italia avrebbe tradito la bellissima giornalista di DAZN: il pugile, infatti, sarebbe stato sorpreso in compagnia sospetta durante un soggiorno a Miami. Le foto incriminate sono state pubblicate sul settimanale Diva e Donna, con King Toretto divertito e rilassato insieme ad una sconosciuta. La rivale di Diletta Leotta sarebbe una giovane mora, con la quale il compagno parla e scherza mentre prendono il sole insieme. Qualcuno allude anche ad un mano per mano tra Daniele Scardina e questa presunta amante. Certo è che la sua storia con Diletta Leotta, viste le ultime evoluzioni, potrebbe essere a repentaglio. La conduttrice al momento resta impegnata a Milano per le varie trasmissioni sportive che continua a dirigere con successo.

Diletta Leotta, sarà pausa di riflessione con Daniele Scardina

Diletta Leotta non deve aver preso bene le immagini di Diva e Donna, che incriminerebbero il suo attuale fidanzato Daniele Scardina. Non potrebbe essere altrimenti visto che la bella giornalista siciliana stava vivendo una bellissima storia d’amore con il noto pugile. Quest’ultimo sarebbe rientrato il Florida per allenarsi in vista dei prossimi impegni sportivi, mentre la Leotta è rimasta in Italia per lavoro. Chissà che non siano gli stessi a chiarire la situazione pubblicamente, anche se la giornalista è sempre stata abbastanza riservata da questo punto di vista, smentendo in estate la relazione con Scardina. Le foto e i vari indizi hanno poi fatto il resto, anche se oggi tutto sembra nuovamente in discussione. La lontananza evidentemente ha fatto un brutto scherzo alla Leotta e a King Toretto.

Diletta Leotta, la palestra per dimenticare Daniele Scardina

Per dimenticare Daniele Scardina, Diletta Leotta si è buttata a capofitto su palestra e lavoro. Il pugile l’avrebbe tradita con una bella mora e la giornalista avrebbe appreso tutto attraverso gli scatti del fotografo. Ciò che è stato pubblicato sulla rivista Diva e Donna appare effettivamente inequivocabile: lei con pantaloncini di jeans e canotta bianca stile top, si gode il sole insieme al pugile, trascorrendo la giornata tra chiacchiere e carinerie. Alcuni scatti li immortalano insieme prima di fare ritorno ognuno alla propria vita, con i rumors del gossip che inevitabilmente impazzano. Sui social la Leotta continua ad essere omaggiata da migliaia di fan, che la idolatrano ad ogni post o scatto pubblicato su Instagram.



