Diletta Leotta, tuta aderente in montagna/ Il web: “outfit giusto per il trekking”

Diletta Leotta indossa una tuta aderente e color carne per una gita in montagna con il fidanzato Daniele Toretto e alcuni amici e scatena i commenti dei fans. L’outfit stretto, formato da un leggins e un top, infatti, se da un lato è piaciuto ai fans della conduttrice, dall’altro ha scatenato gli haters che non hanno perso l’occasione per puntare il dito contro la Leotta. Tipico abbigliamento di montagna “, scrive ironicamente una followers. Un’altra aggiunge: “sicuramente l’outfit adatto per fare trekking, che tristezza“. E un’altra ancora considera l’abbigliamento scelto dalla Leotta un modo per far parlare di sè: “esibizionismo? Manco poco”. C’è anche, inoltre, chi paragona la tuta indossata dalla bellissima conduttrice ad un costume considerando il tutto il look più adatto per andare a camminare in montagna. “Mai vista una col costume in montagna”, scrive ancora un follower.

DILETTA LEOTTA, IL LOOK DA MONTAGNA DIVIDE IL WEB

Diletta Leotta sa come conquistare consensi sui social, ma anche scatenare le critiche degli haters. Il look da montagna, infatti, se da un lato ha provocato le critiche di alcuni utenti, dall’altro, ha conquistato i fans che hanno dimostrato il proprio amore alla conduttrice con quasi 800mila like. Di fronte alle critiche degli haters, Diletta Leotta non replica e si gode non solo l’affetto dei suoi fans, ma soprattutto l’amore del fidanzato. Con le foto scattate in montagna, Diletta Leotta ha messo a tacere anche i rumors su una sua presunta gravidanza. Nelle immagini pubblicate su Instagram, infatti, sfoggia un ventre super piatto e degli addominali d’acciaio, frutto dei duri allenamenti che fa con il fidanzato pugile.





