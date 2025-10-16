Diletta Leotta parla a cuore aperto in un'intervista a Vanity Fair: cos'ha detto dell'episodio di revenge porn che l'ha traumatizzata a vita

Diletta Leotta è tornata a parlare di uno dei momenti più dolorosi della sua vita. In un’intervista a Vanity Fair, la conduttrice di DAZN ha ricordato l’episodio di revenge porn di cui fu vittima nel 2016, quando alcuni hacker le rubarono dal cellulare delle foto intime poi diffuse in rete, insieme al suo numero di telefono. Diletta ha raccontato di essersi sentita esposta e impaurita, convinta che la sua carriera e la sua vita fossero ormai compromesse.

“Credevo che fosse la fine di tutto. Ero bloccata, incapace perfino di reagire. Non sapevo da dove cominciare, poi ho trovato la forza di rivolgermi alla Polizia Postale e sporgere denuncia. All’epoca non c’erano leggi chiare che potessero difendermi, ma dare voce a quel dolore mi ha salvata. Raccontare la mia storia è stato il primo passo per riprendere in mano la mia vita“, ha spiegato la Leotta.

Diletta Leotta a cuore aperto: cos’ha rivelato in un’intima intervista

Fortunatamente, Diletta Leotta è riuscita a superare quella difficile fase della sua vita e oggi vive uno dei periodi più importanti, sia a livello personale che professionale. È infatti uno dei volti di punta di DAZN, possiede una squadra nella Kings League ed è felicemente sposata con Loris Karius dal 22 giugno 2024, in Sicilia, con cui ha avuto una figlia, Aria Rose, nata il 16 agosto 2023.