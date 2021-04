Diletta Leotta, furto in casa da 150mila euro/ Sgominata la banda di ladri

Il 6 giugno 2020, una banda di ladri, era riuscita ad introdursi nella casa di Diletta Leotta. La banda era formata da quattro uomini e una donna. Mentre due di loro facevano da palo, gli altri tre, forzando una botola sul pianerottolo, erano riusciti a calarsi dal tetto entrando in casa attraverso una finestra. All’interno della casa della conduttrici, i ladri s’impossessarono di orologi, borse, gioielli e anche denaro, fino a raggiungere valore di 150mila euro. La banda, oggi, è stata sgominata. Il furto era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del palazzo ed oggi, nei confronti della banda formata cinque giovani rom bosniaci di cui due si trovavano già in carcere, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare. Diletta Leotta, stando a quello che riferisce il Corriere della Sera, non sarebbe stata l’unica vittima dei ladri “acrobati”.

LE ALTRE VITTIME DEI LADRI ACROBATI

Non c’è solo Diletta Leotta tra i personaggi del mondo dello spettacolo che sono stati derubati dalla bandi di ladri acrobata. Tra le vittime, infatti, figura anche l’influencer Eleonora Incardona e il giocatore dell’Inter Hakimi. Nessun commento da parte di Diletta Leotta che, dopo il furto, convocata in questura, aveva riconosciuto la borsa trasparente di Louis Vuitton che la banda aveva utilizzato per portare via la refurtiva. Dopo mesi di indagini, le autorità investigative avrebbero individuato i responsabili del furto. Da parte sua, Diletta Leotta resta in silenzio sull’argomento godendosi la storia d’amore con l’attore turco Can Yaman.

