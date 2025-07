Come sta Diletta Pagliano? Alcune settimane fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si mostrava con una vistosa benda alla testa, su Instagram, rivelando di aver subito una delicata operazione. Qualche giorno dopo, allarmava i suoi follower mostrando il risultato dell’operazione: una lunga serie di punti proprio al centro della testa. Oggi, Diletta è tornata ad aggiornare i suoi fan, spiegando di attendere ancora il referto post-operatorio e spiegando per quale motivo si è dovuta operare.

In una diretta su Instagram, come riporta Lollomagazine, Diletta ha spiegato che le sono state trovate due lesioni, “una da 5 cm e una da 4 cm”, ha rivelato, che sono state poi asportate. Una lesione è tuttavia rimasta in quanto inoperabile perché troppo vicina a un vaso sanguigno. Diletta ha spiegato di aver capito che qualcosa non andava di fronte a fitte molto forti alla nuca, seguite da vertigini: “la risonanza con contrasto ha rivelato due meningiomi multipli, una condizione piuttosto rara.” ha spiegato l’ex di Uomini e Donne.

Diletta Pagliano è in attesa del responso dei dottori che le diranno se si trattata di meningiomi benigni o maligni: “io resto positiva. – ha spiegato – Anche se dovessero servire trattamenti aggiuntivi come la radioterapia, si può guarire. Al momento i neurologi si riuniranno il 18 luglio per definire il percorso.” ha aggiunto Diletta, ammettendo che al momento si sta godendo il ritorno alla normalità. L’ex volto di Uomini e Donne ha raccontato di aver ripreso a guidare e di attendere l’esito anche per riprendere le altre consuete attività della sua vita. Si è detta inoltre felice di non aver dovuto rasare completamente i capelli per l’operazione, cosa oggi possibile grazie a specifiche tecniche.

