Diletta Pagliano: “Ho rischiato l’amputazione della gamba”/ L’ex Uomini e Donne…

Diletta Pagliano è stata una delle corteggiatrici più amate della storia di Uomini e donne. Durante il suo percorso nel programma di Maria De Filippi fu scelta da Leonardo Greco con cui visse una bellissima storia d’amore. Oggi, la vita di Diletta è cambiata. Da cinque anni vive una relazione stabile con Alessandro Mastromatteo con cui, due anni fa, ha avuto un figlio, Thomas.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 3 novembre: bacio per Ida Platano

Un anno fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sfiorato la tragedia a causa di un incidente. A raccontare i dettagli dell’accaduto è lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. Solo un anno fa aveva pubblicato una foto sui social, oggi racconta tutto l’accaduto.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Costabile chiude, lei piange: Tina attacca...

Diletta Pagliano e il racconto dell’incidente

L’incidente ha fatto vivere momenti difficili a Diletta Pagliano che, sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, racconta: “Quattordici fratture scomposte tra tibia e perone. C’era il rischio di un’infezione ossea e di un’amputazione“, ha rivelato. Su Instagram, un anno fa, aveva scritto:

“LA FOTO PUÒ IMPRESSIONARE… 2 anni fa, una notte che mi ha cambiato la vita, un periodo di negatività, dopo aver chiuso il mio ristorante a Milano, salgo sullo scooter per andare a casa (solitamente prendevo sempre la macchina ma quella sera no) una macchina non si fermò allo stop e mi prese dentro”, aveva raccontato su Instagram pubblicando la foto in questione.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 2 novembre: delusione per Gemma





© RIPRODUZIONE RISERVATA