Diletta Pagliano incinta/ “Ho superato una grave infezione ossea, non è stato facile”

Gli affezionati estimatori di Uomini e Donne ricorderanno molto bene Diletta Pagliano. La donna, ai tempi, fu la corteggiatrice di Leonardo Greco, nella stagione 2010/2011 del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Sono trascorsi ormai molti anni dalla sua esperienza televisiva e oggi la Pagliano è lietamente legata a un altro uomo di nome Alessandro Mastromatteo. Non solo: Diletta è incinta al nono mese e ha riportato alcuni dettagli della sua gravidanza, al settimanale ufficiale della trasmissione in onda ogni giorno sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. La 28enne milanese è in dolce attesa di un maschietto che si chiamerà Thomas. “Non vedo l’ora che nasca, mi sento un po’ appesantita, è la prima volta che divento mamma! Per fortuna il mio compagno è molto presente e non vediamo l’ora di cominciare l’avventura”, spiega con gioia ed emozione.

Diletta Pagliano sta per partorire Thomas: “Il momento più bello della vita!”

La gravidanza di Diletta Pagliano è andata avanti con alcune difficoltà, ed infatti è rimasta incinta dopo un grave problema di salute: “Sono rimasta incinta dopo cinque mesi immobilizzata a letto per un incidente. Sapevo che non sarebbe stato facile, ma io desideravo e sentivo di potercela fare. Ho dovuto curare una pericolosa infezione ossea e sono rimasta incinta quando ero al termine della convalescenza”. La relazione d’amore con Leonardo Greco si è definitivamente conclusa nel 2016: “In questo momento sto vivendo il momento più bello della mia vita: sono in gravidanza. Non saprei dire qual è il ricordo più bello con lui, sono in un’altra dimensione. E no, non lo sento più da quando ci siamo lasciati”. Oggi la vita di Diletta procede lontana dalla televisione anche se: “Mi piacerebbe fare l’opinionista”. E se il figlio volesse fare il tronista? “Se un giorno Thomas dovesse provare il desiderio di andare a Uomini e Donne gli consiglierei di divertirsi. Se prenderà dal padre farà impazzire tutte le ragazze”, conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA