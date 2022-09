Diluvio ai Tim Music Awards 2022, conduttori in difficoltà/ Pubblico scappa, interruzioni per i cantanti

Diluvio ai Tim Music Awards 2022: problemi in diretta per Carlo Conti e Vanessa Incontrada

Finisce sotto un diluvio di pioggia la prima serata dei Tim Music Awards 2022. Dopo una serata serena Carlo Conti e Vanessa Incontrada iniziano ad avvertire una leggera pioggerellina che non li impensierisce molto, questo fino a quando le goccioline non diventano un vero e proprio diluvio. L’Arena di Verona va nel panico: il pubblico sprovvisto di ombrello inizia a lasciare la platea velocemente, senza più fare ritorno. L’Arena si svuota e solo pochi impavidi decidono di rimanere sotto la pioggia per ascoltare gli ultimi artisti previsti sul palco.

Intanto Carlo Conti rischia di scivolare, mentre Vanessa Incontrada, palesemente in difficoltà sui tacchi, toglie le scarpe, rimanendo scalza sul palco dei Tim Music Awards.

Tim Music Awards 2022, caos per la pioggia: salta un collegamento, confusione sul palco

La pioggia si fa sempre più forte e i pochi che rimangono a vedere lo spettacolo, muniti di ombrelli o di ripari di fortuna, sono fradici dopo pochi minuti. Intanto salta un collegamento e anche sul palco non mancano intoppi: Carlo Conti presenta Raf e Guè ma la musica parte senza di loro. Il conduttore è costretto ad interrompere e a far ripartire l’esibizione, invitando i musicisti a rimanere un po’ indietro sul palco per evitare di bagnarsi troppo. Segue poi l’esibizione di Fabrizio Moro che lascia poi la parola ai due conduttore che chiudono la serata definitivamente, dando appuntamento a domani.

