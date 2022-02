Dimagrimento Alessandro Besentini di Ale e Franz/ “Persi 30 kg per evitare l’obesità”

Ale e Franz sono tra i comici più amati dal pubblico italiano ed oggi, martedì 15 febbraio, saranno ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Oltre a raccontare i segreti del loro successo e i dettagli dell’amicizia che li lega, Ale e Franz parleranno anche delle rispettive vite private. Alessandro Besentini, questo il vero nome di Ale, in particolare, potrebbe svelare nuovi dettagli sul dimagrimento. Da alcuni anni, l’immagine del comico è decisamente cambiata. Inizialmente, la drastica perdita di peso aveva preoccupato i fan sullo stato di salute di Ale il quale, intervenuto sui social, aveva rassicurato tutti.

Nessun problema per Ale che ha deciso di seguire semplicemente una dieta per ritrovare il peso forma ed evitare problemi di salute dovuti al peso. Seguendo la giusta alimentazione, il comico ha così perso 30 kg cambiando totalmente la propria immagine.

Dimagrimento Alessandro Besentini di Ale e Franz: nuova vita dopo la dieta

Quella di Alessandro Besentini di seguire una dieta e provare a perdere peso è stata una decisione maturatas dopo aver preso consapevolezza del rischio che stava correndo continuando a mangiare molto. “Ero arrivato a un punto che mi stavo mangiando anche il frigorifero e una sera mi sono detto ‘basta mangiare’. Mi sono messo a dieta ed è stato un lavoro di quattro anni in cui ho perso 30 kg. Ero sul filo dell’obesità e per questo ho detto basta“, ha raccontato Ale in un video.

Con la dieta, non solo ha perso peso, ma sta molto meglio come ha ribadito più volte il comico. Nel salotto di Serena Bortone, svelerà i dettagli della dieta seguita per rimettersi in forma?

