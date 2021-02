Dimentica webcam accesa: se*so durante udienza/ Avvocato a rischio radiazione

Un avvocato peruviano si è dimenticato la webcam accesa durante un’udienza giudiziaria “virtuale”, mentre faceva sesso. Lo sfortunato protagonista di questa disavventura è tale Hector Robles, che come da filmato pubblicato su vari social, si vede mentre si accoppia con una donna (sembra si tratti di una cliente) su una sedia, entrambi completamente nudi. Un fatto gravissimo per un uomo di legge, che è stato infatti denunciato per atti osceni in luogo pubblico, anche se solo “virtualmente”.

A questo punto dovrà affrontare due indagini separate (una dei pubblici ministeri e un’altra dalla sua associazione forense locale), scaturite dopo che il giudice che presiedeva l’udienza virtuale, John Chahua Torres, ha definito Hector Robles una “disgrazia”, a seguito appunto di quanto accaduto. Ad assistere all’incredibile scena, oltre al giudice, anche i funzionari del tribunale, tutti ovviamente rimasti basiti di fronte a quanto stava accadendo in diretta web.

AVVOCATO FA SE*SO DURANTE UDIENZA, IL GIUDICE: “E’ UNA VERGOGNA”

La scena scabrosa è avvenuto di preciso nella giornata di ieri, martedì 2 febbraio 2021, durante un’udienza preventiva online presso il tribunale di Pichanaki, città situata nella regione centrale di Junin. “Stiamo assistendo ad atti osceni – ha commentato il giudice John Torres mentre assistiva alla surreale sequenza – che rappresentano una violazione della pubblica decenza e sono aggravati dal fatto che vengono registrati a livello nazionale”. Dopo quanto accaduto, all’avvocato Robles è stato proibito di intervenire nel caso in corso per estorsione e frode. “Hector Paredes Robles – ha aggiunto il giudice – è stato pienamente identificato come l’avvocato che ha mancato di rispetto alla dignità di questo tribunale, nonché agli altri avvocati presenti e alla professione legale nel suo insieme”. L’Alta Corte regionale ha poi rincarato la dose: “Condanniamo le azioni dell’avvocato Hector Paredes Robles che durante un’udienza di custodia cautelare virtuale ha commesso atti osceni che hanno violato la pubblica decenza. Il giudice incaricato dell’udienza ha escluso l’avvocato dai rappresentanti della difesa e ha ordinato a un avvocato di turno di sostituirlo. Ha anche stabilito che il ministero pubblico del Perù e l’associazione degli avvocati locali dovrebbero essere informati in modo che possano prendere le misure appropriate”.



