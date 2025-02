Dimenticarsi alle 7, testo completo canzone Elodie, Sanremo 2025:

Elodie a Sanremo 2025 ha portato col testo “Dimenticarsi alle 7” una canzone d’amore, in una delle sue innumerevoli declinazioni. Le persone passano, così come i sentimenti, i flirt, gli amori: c’è però una persona che resta nella vita dell’artista che parla, che rappresenta il suo unico mondo in quel momento. “Ci sei solo tu nella città degli occhi miei”, canta l’artista. Il dolore, però, è palpabile e chi canta racconta che non vuole più piangere così, non soffrendo come ha già fatto in passato.

Elodie a Sanremo 2025 con "Dimenticarsi alle 7"/ Chi è, carriera e critica alla performance sanremese

L’amore che Elodie racconta nel testo “Dimenticarsi alle 7” è passionale, fatto però anche di dolore. Nel dettaglio, il brano racconta di quel momento in cui, non ancora andati a letto dopo una notte fuori, si cerca di dimenticare qualcuno e di ripartire. L’artista cerca di non lasciare andare quell’amore, di tenerlo a sé, ma non riesce.

Andrea Iannone, chi è il fidanzato di Elodie/ Ora un figlio? "Mi fa innamorare di continuo"

Testo completo Dimenticarsi alle 7, canzone Elodie