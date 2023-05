Dimissioni di Carlo Fuortes, quale futuro per la Rai?/ I rumors su Amadeus e Fazio

Il possibile effetto domino dopo le dimissioni di Carlo Fuortes: l’indiscrezione sul ruolo “dimezzato” di Amadeus

Le ultime vicende che riguardano in maniera diretta la Rai sembrano poter mettere in discussione diversi punti cardine del palinsesto televisivo, al netto dei volti e ruoli principali. Le dimissioni da amministratore delegato di Carlo Fuortes – come riporta il sito de Il Giornale – hanno generato un vertiginoso circolo di rumors e indiscrezioni che tirano in ballo discorsi politici e valutazioni sul futuro della Rai dal punto di vista di chi occuperà oppure no un ruolo nel futuro della Tv pubblica.

Luigi Avella, sfuriata contro Barbara D'Urso a Pomeriggio 5: "Litigo solo da lei"/ Poi chiude il collegamento

Nel circolo di indiscrezioni e rumors che seguono le dimissioni di Carlo Fuortes da amministratore delegato della Rai sembra essere finito anche Amadeus. “Circola la voce che la nuova dirigenza potrebbe chiedergli di fare un passo indietro” – riporta il sito de Il Giornale – il riferimento sarebbe alla prossima edizione del Festival di Sanremo ma non nel senso di un cambio al timone; il conduttore dovrebbe rinunciare solamente alla direzione artistica. “Amadeus sta già lavorando al Festival da mesi” – avrebbe spiegato a Il Giornale una fonte interna alla Rai – “Il suo contratto prevede la piena assegnazione della conduzione e della direzione artistica. E’ un professionista serio e nessuno gli chiederà un passo indietro“. Prontamente smentita dunque, l’ipotesi di un ruolo “dimezzato”, almeno stando alla fonte.

Hopper Jack Penn: passato difficile e "Signs of love"/ "Avere responsabilità di..."

Il futuro del palinsesto televisivo Rai dopo Carlo Fuortes: rischia Marco Damilano, Fazio in scadenza…

I rumors sul futuro della Rai – dopo le dimissioni di Carlo Fuortes – sembrano includere anche Lucia Annunziata. Secondo Repubblica la conduttrice e giornalista sarebbe tra i volti noti che rischierebbero il posto “nella nuova Rai meloniana“. Il Corriere però – come riporta il sito de Il Giornale – ha smentito questa possibilità sostenendo come il suo nome sarebbe già inserito a pieno regime per i prossimi palinsesti. “A incidere sulla nuova programmazione saranno la qualità dei programmi e i loro costi, ma anche gli ascolti“. Sempre la fonte interna alla Rai avrebbe dunque svelato a Il Giornale come a rischiare sia invece Marco Damilano.

Chi è Zoe Bleu?/ figlia di Rosanna Arquette, "Signs of love"? "È stato difficile..."

I discorsi sul possibile futuro della Rai non potevano non riguardare anche il possibile ruolo di Fabio Fazio. Il contratto del conduttore sarebbe in scadenza e potrebbero dunque partire una serie di valutazioni bilaterali sul rapporto professionale. Anche in questo caso non sussiste alcuna certezza sull’eventuale partenza del volto celebre di Che tempo che fa, anzi. Come per il resto dei rumors, vige il medesimo discorso riportato da Il Giornale: “Rinnovamenti e riequilibri ci sono sempre stati. I palinsesti sono anche fatti per essere cambiati con nuove proposte: tanto poi l’ultima parola spetta al pubblico sovrano“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA