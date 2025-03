Niente dimissioni per Papa Francesco, ma potrebbe comunque riservarci delle sorprese: a rivelarlo è il cardinale Victor Manuel Fernandez, fedelissimo di Bergoglio e prefetto del dicastero per la Dottrina della fede. Ha parlato delle condizioni del Santo Padre e delle sue prospettive a margine della presentazione del libro del pontefice. Oltre a escludere che possa dimettersi, si è soffermato sulle condizioni di salute. Ad esempio, è iniziativa una nuova fase, nella quale ad esempio deve “imparare di nuovo a parlare“, ma comunque sta “molto bene fisicamente“.

In merito al ricovero al Policlinico Gemelli, come riportato da Repubblica, ha rivelato che Papa Francesco non voleva recarsi in ospedale, infatti è stata necessaria l’intercessione di alcuni religiosi a lui vicini, che sono quasi ricorsi alle “parolacce” per convincerlo. Fernandez ha rivelato che qualche sacerdote amico del Papa ha minacciato di tornare a casa e di interrompere i rapporti con lui, se non si fosse recato in ospedale. Riguardo alla possibilità di un ritorno per Pasqua, il cardinale Fernandez non si sbilancia, anche perché l’obiettivo dei medici che si stanno occupando di lui vogliono avere la certezza che si sia ristabilito, motivo per il quale prevale un atteggiamento prudente e attendista.

Di sicuro, se dipendesse da Papa Francesco, non ci sarebbero dubbi sul ritorno, visto che è un uomo che “vuole spendersi tutto“, caratterizzato da una tempra importante, da grande spirito di sacrificio, tutti elementi che gli consentono di affrontare questo momento difficile. Dopo aver escluso l’ipotesi delle dimissioni, ha rivolto lo sguardo al futuro, spiegando che questo periodo trascorso dal pontefice in ospedale si rivelerà fecondo non solo per la Chiesa, ma per tutto il mondo.

COME STA PAPA FRANCESCO E LE “SORPRESE DAL CILINDRO”

Prima di partecipare alla presentazione del libro, il teologo argentino ha rivelato di essere in contatto con Papa Francesco e di aver sempre avuto la convinzione che il suo corpo avrebbe reagito bene alle cure, infatti ha confermato a tal proposito che “sta molto bene fisicamente“. D’altra parte, Bergoglio ha bisogno della riabilitazione, visto che l’ossigeno ad alto flusso tende a “seccare tutto” ed è al punto quasi di dover imparare a parlare nuovamente.

Infatti, il cardinale Fernandez ha aggiunto che fatica a parlare, ma in generale le sue condizioni sono tornate a prima. Il cardinale, però, non è stato in grado di dire se Bergoglio sta leggendo poesie, ma d’altra parte sa perfettamente che la poesia è luce nei momenti difficili e ha il potere di ‘risvegliare’.

Di sicuro, da quando è al Policlinico Gemelli avrà avuto modo di imparare nuove cose, per cui metterà a punto le lezioni che ha imparato, da “uomo di sorprese” quale è, infatti “chissà cosa tira fuori dal cilindro“. Ma le dimissioni non rientrano tra le sorprese che potrebbe avere in serbo Papa Francesco.