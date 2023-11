Dimitri Skofic, nipote Gina Lollobrigida/ “Condanna Piazzolla? Questa storia mi ha lasciato senza affetto”

Storie Italiane ha aperto stamane con il caso di Andrea Piazzolla, condannato a tre anni per circonvenzione di incapace ai danni di Gina Lollobrigida. Il programma condotto da Eleonora Daniele ha mandato in onda alcune interviste realizzate da Storie di Sera, a cominciare dalle parole del figlio della nota Diva, Milko Skofic: “Da un po’ di tempo non mi facevano entrare in casa, ogni volta che chiamavo Gina era sempre in vivavoce con Piazzolla accanto, non mi è stato permesso di entrare nella casa per vedere mia madre per anni, rimpiango il tempo perso, sono soddisfatto ora ma sempre amaro, non doveva succedere questa storia, adesso è finta basta. tornerò nella casa? non lo so, io non posso permettermi una casa come quella, vedremo. Altri procedimenti giudiziari? Sì”.

Così invece il nipote di Gina Lollobrigida, Dimitri Skofic: “Avevo sperato che tutto ciò accadesse molto prima, i tempi sono questi, io avrei voluto avere una vita con mia nonna, c’è stata giustizia ma in questo momento non sto capendo cosa sia successo. Se fossi stato più coraggioso anche umanamente, se avessi lottato ancora di più… è complicato”.

DIMITRI SKOFIC: “NON POTEVO PIU’ VEDERE MIA NONNA DAL 2012”

Dimitri Skofic ha proseguito, commentando la sentenza ai danni di Andrea Piazzolla: “Dal 2012 non potevo più vedere mia nonna, non mi rispondeva, c’era stato il muro, devo essere onesto forse sono stato un po’ troppo ingenuo, ci sono rimasto male e basta, avevo bisogno di questa sentenza, la giustizia mi ha dato il sostegno. Questa storia mi ha lasciato senza affetto, mi ha tolto serenità, mi ha dato tanto confusioni, ma io non voglio il male di nessuno. Adesso andrà a trovare la nonna con il cuore più leggero senza che nessuno mi dica come mi debbo comportare con mia nonna. Spero che questo caso serva da lezione”.

Queste invece alcune delle parole di Javier Rigau, che si è commosso in diretta tv a Storie di Sera: “Io voglio molto bene a Dimitri, mi fa molta pena vedere questo. Tale situazione è cominciata nel 2012 quando Andrea Piazzolla ha fatto costruire un cancello per far separare il giardino dalla casa. Io gli dissi di buttare giù quel cancello ma Milko non lo fece e quel cancello ancora c’è”. E ancora: “Piazzolla mi ha allontanato da Gina, questo signore ha iniziato come collaboratore domestico, dopo di che è diventato amministratore unico di tutto”.











