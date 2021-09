Dimmi la verità, Rete 4/ Il film americano tratto da un romanzo di successo

Dimmi la verità animerà il pomeriggio di Rete 4 oggi 1 settembre, a partire dalle 16.40. Ci troviamo di fronte a una commedia del 1961 ma sempre bella da vedere. Si tratta di una produzione statunitense che viene tratta dal romanzo di Cid Ricketts Sumner Tammy Tell Me e True che ha visto anche un seguito sempre con la partecipazione dell’attrice protagonista Sandra Dee. Quest’ultima è stata diretta alla perfezione dal regista Harry Keller che ha guidato un cast eccezionale con attori del calibro di John Gavin, Charles Drake, Virginia Gray, Julia Meade, Cecil Kellaway e Edgar Buchanan solo per citarne alcuni. La scenografia di questo capolavoro è stata curata dal duo Alexander Golitzen e Alfred Sweeney mentre la colonna sonora è stata seguita da Percy Faith.

Dimmi la verità, la trama del film

Il film Dimmi la verità racconta la storia di Hamina, una ragazza cresciuta su un barcone sul fiume insieme a sua nonna, ora morta e al nonno, in prigione per aver prodotto e venduto whisky. I tre salvano Peter, precipitato nel fiume col suo aereo e Hamina se ne innamora per cui quest’ultimo la porta al suo paese; qui però Hamina si sente fuori luogo e soprattutto ignorante e quindi decide di ritornare sul suo barcone per studiare. Entra così in un college e segue con attenzione i corsi e nel frattempo trova anche lavoro come dama di compagnia, riuscendo così a guadagnare i soldi necessari per potersi mantenere; diventa così la dama di una vecchietta noiosa e acida e riuscirà pian piano a conquistarla, ma l’anziana fugge per rifugiarsi sul barcone. Nel frattempo Hamina non riesce ad inseriris con i suoi compagni di scuola ma come sempre con la sua forza d’anima riuscirà a fare breccia nel cuore delle persone che la circondano, risolvendo situazioni difficili come quella della nipote della vecchietta decisa ad impadronirsi del patrimonio della zia.

