Dimmi la verità è un film di Harry Keller con l'eterna adolescente Sandra Dee, star dei teen-movie degli anni '60. Con lei, John Gavin e Virginia Gray

Dimmi la verità, film su Rete 4 diretto da Harry Keller

Mercoledì 9 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:35, la commedia dal titolo Dimmi la verità.

Si tratta di un progetto cinematografico statunitense del 1961 prodotto da Ross Hunter Productions Inc. e Universal International Pictures, con la regia di Harry Keller, film maker che aveva esordito dietro la macchina da presa dieci anni prima con Desert of Lost Men (1951).

La colonna sonora è invece composta da Percy Faith, musicista che nel corso della sua carriera ha lavorato con grandi cantanti come Tony Bennett, Doris Day e Sarah Vaughan.

La protagonista è interpretata dalla splendida Sandra Dee, volto di numerosi teen-film a cavallo tra gli anni ’50 e ’60. Nel cast anche John Gavin, Charles Drake, Virginia Grey, Julia Meade e Beulah Bondi.

La trama del film Dimmi la verità: una giovane orfana cerca il suo posto nel mondo

Dimmi la verità racconta la storia della giovane Hamina Tyree (Sandra Dee), una ragazza rimasta orfana di entrambi i genitori e che da allora vive con i suoi amati nonni su una barca in riva al fiume. Purtroppo Hamina subisce un nuovo duro colpo con la morte della nonna e l’arresto del nonno, accusato di vendere alcolici durante il proibizionismo.

È così che la ragazza, ormai completamente sola, viene invitata da Peter, un ragazzo che aveva salvato tempo addietro, a casa sua. Questa situazione mette però a disagio Hamina, segretamente innamorata di Peter, ed è così che decide di fare ritorno alla sua barca e iniziare a studiare per essere al suo livello.

Inizia così a frequentare il college, in particolare il corso di oratoria tenuto dall’affascinante professor Tom Freeman.

Con l’aiuto della preside, la protagonista trova anche lavoro come dama di compagnia di una donna anziana di nome Annie. Tra le due nasce un’intesa immediata e, nonostante le lezioni all’università non vadano come avrebbe sperato, Hamina riesce ad imparare nuovi metodi educativi grazie alla televisione.

Giorno dopo giorno la ragazza si rende conto di essersi innamorata di Tom, e che anche lui la ricambia, mentre la situazione della signora Annie diventa più complicata quando uno dei suoi nipoti cerca di farla rinchiudere in una struttura di cura per ottenere l’eredità. Riuscirà Hamina ad aiutare questa anziana signora a cui si è tanto affezionata?