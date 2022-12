Dimmi la verità/ Su Rete 4 il film con Sandra Dee e Virginia Grey

Dimmi la verità, film di Rete 4 diretto da Harry Keller

Dimmi la verità va in onda su Rete 4 per la fascia pomeridiana di oggi, martedì 6 dicembre 2022, a partire dalle ore 16.40. Si tratta di una pellicola del 1961 diretta dal produttore e regista Harry Keller. La storia si ispira al racconto scritto nel 1948 dallo statunitense Cid Ricketts Sumner intitolato “Tammy Tell Me True”. I protagonisti sono Sandra Dee, Virginia Grey, John Gavin e Charles Drake.

Nel 1963 lo stesso regista dirige il seguito di “Dimmi la verità (Tammy Tell Me True)” e realizza “Il sole nella stanza (Tammy and the Doctor)” un film che vede ancora attrice protagonista Sandra Dee, questa volta al fianco di Peter Fonda. La giovane attrice Sandra Dee è ricordata nel mondo del cinema per alcune sue indimenticabili interpretazioni. La sua carriera spicca il volo nel 1959 grazie al film “Lo specchio della vita” e “Scandalo al sole”. In un’intervista l’attrice accetta di parare del suo privato e confessa di aver sofferto di anoressia, alcolismo e conseguente depressione a causa degli abusi sessuali subiti quando era una bambina.

Dimmi la verità, la trama del film

Leggiamo la trama di Dimmi la verità. Hamina Tyree (Sandra Dee) è cresciuta con i nonni sulle rive del fiume, in una barca. La nonna muore e il nonno finisce in carcere con l’accusa di aver prodotto e venduto alcolici. Tempo addietro la ragazza e suo nonno avevano salvato il pilota di un aereo caduto nel fiume, Peter, e di lui Hamina si era subito innamorata. Vista l’assenza del nonno, il giovane invita Hamina nella sua casa.

La ragazza non si sente a suo agio, prova imbarazzo e difficoltà a dialogare, quindi decide di far ritorno al suo barcone e di iscriversi all’università per migliorarsi. Hamina viene accettata nel college di “Seminola” e integrata ai corsi di letteratura e di oratoria, quest’ultimo tenuto da Tom Freeman (John Gavin), un professore dal fascino indiscutibile. La preside del college aiuta Hamina a trovare un lavoro che le darebbe la possibilità di mantenersi agli studi e le viene offerto di fare da dama di compagnia ad un’anziana signora che ripode al nome di Annie Call (Beulah Bondi).

Dal primo momento Hamina si rende conto di avere di fronte una donna arcigna e scontrosa ma, grazie al suo carattere dolce e semplice, riesce a conquistare la signora Call al punto da spingere la vecchietta a scappare di notte per raggiungere il barcone e rimanerci. Intanto Hamina si rende conto che gli studi non vanno proprio bene e fa fatica a relazionarsi con i compagni. Grazie ai piccoli incarichi di babysitter, la giovane conosce la televisione e scopre i metodi più moderni relativi all’educazione dei bambini.

Hamina è una ragazza solare e porta serenità e buonumore a tutti, conquistando con la sua dolcezza e disponibilità anche chi in un primo momento non la considerava per niente. E’ proprio il caso di Tom, il giovane che fa battere il cuore di Hamina che oramai ha dimenticato Peter. Accade che la signora Call viene cercata da sua nipote che vorrebbe rinchiudere la zia e mettere le mani sul patrimonio di famiglia. Grazie all’intervento di Hamina tutto finirà bene.

