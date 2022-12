Din Don 5 Bianco Natale/ Su Italia 1 il film con Enzo Salvi e Maurizio Mattioli

Din Don 5 Bianco Natale, film di Italia 1 diretto da Paolo Geremei

Din Don 5 Bianco Natale va in onda oggi, domenica 18 dicembre, in prima serata su Italia 1 a partire dalle ore 21:20. La divertente commedia italiana del 2021 è diretta da Paolo Geremei ed è un film per tutta la famiglia. Episodio di una saga giunta al quinto capitolo, Din Don 5 – Bianco Natale riunisce sul set Enzo Salvi, Crisula Stafida, già protagonisti dei primi capitoli della saga, e Maurizio Mattioli, che partecipa all’ultimo episodio.

Crisula Stafida è un’attrice romana classe 1981: il suo esordio avviene nel 2006 al fianco di Claudia Gerini, nel film Nero Bifamiliare di Federico Zampaglione; in TV l’abbiamo vista in diverse serie come Distretto di Polizia 6 e R.I.S. 2 Delitti Imperfetti (2006), ne I Delitti del Barlume (2017) e in Una Mamma all’Improvviso del 2022. Maurizio Mattioli è un comico romano con una lunga filmografia all’attivo, sia nel cinema, sia per la TV.

L’abbiamo visto in Anni 90 (1992) al fianco di Christian De Sica e Massimo Boldi e poi in Vacanze di Natale 95, in Tifosi di Neri Parenti (1999) e in Immaturi di Paolo Genovese del 2011. In TV, nel 1987 era tra I ragazzi della 3ª C, mentre a teatro ha recitato nel Rugantino di Enrico Brignano del 2010.

Din Don 5 Bianco Natale, la trama del film

Nel quinto capitolo della saga, Din Don 5 Bianco Natale, Don Donato (interpretato ancora una volta da Enzo Salvi) vive a Roma ed è finalmente stato nominato Cardinale, quando improvvisamente, mentre si avvicina il Natale, viene richiamato in Trentino, dove deve prestare le sue cure, assistendo lo zio Vescovo malato.

Ma le cose in Trentino non vanno affatto secondo i piani… nel frattempo, ritroviamo anche Gina, alle prese con il suo Edoardo. Din Don – Bianco Natale è un film spensierato, giunto al quinto episodio e diretto da Paolo Geremei, che conosciamo per aver curato la regia degli ultimi 3 episodi della saga, nonché per essere l’autore del libro Romane.

Enzo Salvi, protagonista assoluto di tutta la serie, è divenuto famoso nel 1999 nel ruolo del Cipolla, in Vacanze di Natale 2000 di Carlo Vanzina. In seguito, l’abbiamo visto in altri film di Natale come Merry Christmas di Neri Parenti del 2001, ma anche ne Il Ritorno del Monnezza (2005), Femmine Contro Maschi del 2011 e nella parodia Fausto e Furio del 2017, ispirata alla saga di Fast And Furious.

