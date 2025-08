Din Don 8 - Viaggio di nozze a Cinecittà World è il nuovo capitolo della divertente saga con Enzo Salvi e Maurizio Mattioli. La regia è di Raffaele Mertes

Domenica 3 agosto, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, la commedia italiana dal titolo Din Don 8 – Viaggio di nozze a Cinecittà World. Si tratta di una produzione Sunshine Production del 2024 diretta da Raffaele Mertes, noto regista italiano firma di numerose serie tv di successo, tra cui Carabinieri e Le tre rose di Eva.

Il film è l’ottavo capitolo della divertente saga per la televisione, che vede come protagonisti Enzo Salvi, attore, cabarettista e comico romano volto di numerose commedie campioni d’incasso, e Maurizio Mattioli, attore, doppiatore e comico romano che in quello stesso anno ha lavorato con Mertes anche in Fragili (2024). Nel cast anche Andrea Dianetti, Angelica Massera, Gabriele Carbotti e Crisula Stafida.

La trama del film Din Don 8 – Viaggio di nozze a Cinecittà World: una nuova avventura di Don Donato e Don Dino

Nel cuore del parco tematico Cinecittà World, uno spazio dove il fascino del cinema incontra l’adrenalina del divertimento, si svolge l’ottava esilarante avventura della saga comica Din Don.

I due protagonisti, Don Donato (Maurizio Mattioli) e Don Dino (Enzo Salvi), preti anticonvenzionali e dal temperamento sopra le righe, vengono catapultati in un’esperienza fuori dal comune quando si ritrovano coinvolti nel viaggio di nozze di Luna e Luigi, una coppia giovane e innamorata che ha deciso di celebrare il loro amore in maniera decisamente fuori dal tradizionale.

Tutt’altro che una tranquilla luna di miele, l’avventura si trasforma presto in un turbine di imprevisti, comicità e situazioni assurde.

Il parco, con le sue attrazioni spettacolari, suite a tema, scenografie cinematografiche e comparse spontanee, diventa uno scenario dinamico e quasi magico che amplifica la stravaganza dei due ecclesiastici. Tra montagne russe, salti temporali e colpi di fortuna, i protagonisti vengono travolti da eventi bizzarri e irresistibilmente divertenti che tengono lo spettatore incollato allo schermo.