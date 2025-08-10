Din Don 9 - Paesani spaesati è la nuova avventura firmata da Raffaele Mertes per la saga con Enzo Salvi e Maurizio Mattioli. Nel cast anche Corinne Clery

Din Don 9 – Paesani spaesati, film su Italia 1 diretto da Raffaele Mertes

La prima serata di Italia 1 di domenica 10 agosto 2025 vede il ritorno della comicità esilarante della serie Din Don con il nono capitolo in prima visione assoluta, intitolato Din Don 9 – Paesani spaesati. La pellicola è un prodotto fresco del 2025 di Sunshine Production e vede nuovamente alla regia Raffaele Mertes che aveva già diretto altri episodi, ovvero Din Don – La magia del cinema e Din Don – Quando meno te l’aspetti, oltre all’ultimo che precede questo film Din Don 8 – Viaggio di nozze a Cinecittà World.

Wanda Ferragamo, moglie di Salvatore/ 'Matriarca' di uno dei brand più famosi: "Mondanità? Con 6 figli..."

I protagonisti sono nuovamente Enzo Salvi e Maurizio Mattioli nei ruoli rispettivamente di Don Donato e Angelo. Nel resto del cast troviamo, tra gli altri, Gabriele Carbotti, Nicole Murgia, Andrea Dianetti, Crisula Stafida, Gegia e un’attrice d’eccezione: Corinne Clery.

La trama del film Din Don 9 – Paesani spaesati: il gemello del vescovo e un sedicente sceicco

In Din Don 9 – Paesani Spaesati, il gruppo di amici capeggiati da Don Donato (Enzo Salvi) si trova in visita al parco di Cinecittà World. Ma la loro permanenza diventa subito un turbinio di imprevisti e sorprese. Fervono i preparativi per il matrimonio di Luna e Luigi (Nicole Murgia e Andrea Dianetti) ma inaspettatamente arriva un personaggio particolare, Ancelo (Maurizio Mattioli), fratello gemello del vescovo Angelo, che asserisce che a Roma World ci sia un misterioso tesoro nascosto che dovrebbe essere composto da dodici lingotti d’oro.

Il volto megalitico di Borzone a "Freedom"/ Cos'è la misteriosa scultura rupestre alle porte di Genova

Inizia così una caccia al tesoro all’Indiana Jones che vede coinvolto anche Don Donato, che ne approfitta della momentanea assenza del vescovo, per un impegno nella Capitale. In questo modo, nella loro ricerca, il gruppo ha modo di vedere tutte le attrazioni del parco, fino a giungere nell’accampamento dei legionari dove possono rivivere l’affascinante atmosfera dell’antica Roma.

Nel frattempo, giunge sul posto un presunto sceicco, che dice di chiamarsi Al Kabib ed è determinato ad acquistare l’intera struttura. A Don Donato viene così una grande idea: organizzare un mega concerto di Capodanno che potrebbe attrarre oltre 10.000 spettatori e salvare così le sorti del parco. Ma chi si nasconde realmente dietro l’identità di questo riccone? E soprattutto, quali sono le sue reali intenzioni?

Chi è Salvatore Ferragamo, marito di Wanda/ 'Calzolaio delle star': "Tra lui e Christian Dior c'era una..."

Tra gag esilaranti e colpi di scena, Don Donato sarà di nuovo diviso tra le sue nuove avventure mondane e l’assolvere ai propri obblighi spirituali.