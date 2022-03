Din Don – Un paese in due/ Su Italia 1 il film con Enzo Salvi e Maurizio Mattioli

Din Don – Un paese in due, film di Italia 1 diretto da Paolo Geremei

Din Don – Un paese in due sarà trasmesso oggi, sabato 12 marzo, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di un tv movie diretto da Paolo Geremei. Il film è prodotto da Sunshine Production e ha per protagonisti Enzo Salvi e Maurizio Mattioli.

Un Natale al Sud/ Su Canale 5 il film con Massimo Boldi

Le musiche sono curate da Vincenzo Sorrentino. Din Don – Un paese in due è il terzo capitolo della saga ed è preceduto da Din Don – Una parrocchia in due (2018) e da Din Don – Il ritorno (2019). Il film è molto simpatico, costruito in maniera intelligente e con un ritmo ironico interessante. Nonostante questo sono molti anche i limiti del film stesso soprattutto in costruzione narrativa.

Natale da Chef, Canale 5/ Il cameo di Gianfranco Vissani, il pionere degli chef in tv

Din Don – Un paese in due, la trama del film: un finto prete e…

Nei due episodi precedenti a Din Don – Un paese in due Donato, un manager musicale, si era finto un prete, prendendo contatto con lo zio vescovo Don Dino, per sfuggire ai due scagnozzi di un boss a cui aveva fatto perdere del denaro.

Dopo alcuni problemi iniziali, Donato si fa amare dalla comunità, tanto che lo soprannomina il prete rock, e rimarrà presso la chiesa in pianta stabile. Nel terzo capitolo, si racconta la storia di Silvia, figlia di Olivia, madre in difficoltà a cui la banca non concede un prestito e deve quindi chiudere l’attività. La situazione sembra drammatica, ma le due verranno aiutate da qualcuno.

Enzo Salvi/ Il Pappagallo Fly, il lutto per la morte del cane Victor

© RIPRODUZIONE RISERVATA