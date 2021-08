Din Don Una parrocchia in due, Italia 1/ Vide e trama: Enzo Salvi, Maurizio Battista e tante risate

Din Don Una parrocchia in due va in onda oggi, domenica 22 Agosto, su Italia 1. Il film vede come protagonisti Maurizio Battista (Il figlio più piccolo, Finalmente la felicità, L’ultima ruota del carro, Un fantastico via vai) e Enzo Salvi (comico e attore maggiormente per aver recitato nei cosiddetti ‘cinepanettoni’, come ad esempio Vacanze di Natale 2000, Merry Christmas, Natale sul Nilo, Natale in India, Matrimonio alle Bahamas, Olé e molti altri). Si tratta di una simpatica commedia del 2018 diretta da Claudio Norza. Oltre ai due attori protagonisti, fanno parte del cast anche l’amatissimo attore napoletano Salvatore Misticone (Febbre da cavallo – La mandrakata, Il ritorno del Monnezza, Un’estate al mare, Un’estate ai Caraibi, Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, Zoolander 2, Troppo Napoletano e tanti altri film comici), il ‘romanissimo’ Maurizio Mattioli (Tifosi, Questa notte è ancora nostra, Un’estate ai Caraibi, Immaturi) e Laura Torrisi (Lucignolo, Una moglie bellissima, Sharm el Sheikh). Il soggetto è a cura di Bruno Frustaci e la sceneggiatura di Luca Biglione, mentre Vincenzo Sorrentino ha curato le musiche. I due protagonisti, dopo aver lavorato già egregiamente insieme in Una cella in due e Fausto&Furio (parodia del 2017 del celebre action americano Fast & Furious), ritrovano una collaborazione che vi provocherà risate a non finire. Loro però non sono stati gli unici a lavorare insieme, dato che anche Mattioli e Misticone si sono ritrovati a lavorare insieme tra loro e con gli altri due in alcune occasioni (nel 2017 in Il Crimine non va in pensione e nello stesso Fausto&Furio).

Din Don Una parrocchia in due, la trama

Analizziamo la trama di Din Don Una parrocchia in due. Donato (Salvi), manager musicale inefficiente e sfaticato, si trova a dover sfuggire a due sicari di un boss al quale ha fatto perdere un’ingente cifra a causa della sua svogliatezza e dei suoi imbrogli. Per questo motivo, approfitta dello zio vescovo (Mattioli) e di una sua lettera per presentarsi in una parrocchia di paese vestito in abito talare, spacciandosi per viceparroco agli occhi di Don Dino (Battista), parroco in carica. Un po’ come in Sister Act, la chiesa in cui il ricercato si nasconde è piuttosto desolata e vuota, poiché i fedeli preferiscono assistere alla messa di Don Gabriele, parroco dal bell’aspetto e con una capacità non indifferente di farsi voler bene dalla gente con la sua adulazione. E proprio come Suor Maria Claretta (impersonata dalla pluripremiata Whoopi Goldberg) nel celebre film del 1992, Donato all’inizio sembra far solo danni nel luogo che lo nasconde; però proprio come la falsa suora, egli in seguito riesce, grazie alla sua personalità ‘rock’, ai suoi metodi anticonvenzionali e alla sua mentalità aperta, ad attirare sempre più fedeli alla parrocchia di Dino, creando però una serie di situazioni simpatiche e divertenti che vi faranno sbellicare dalle risate. Sorprendente è stata la partecipazione del gruppo musicale pop I Cugini di Campagna, che più che recitare un ruolo, si sono presentati in veste di loro stessi, invitati a suonare dal Don rockettaro e casinista.

