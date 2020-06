DIN DON UNA PARROCCHIA IN DUE/ Su Italia 1 il film con Emy Bergamo (11 giugno)

Pubblicità

Tra i principali protagonisti di Din Don – una parrocchia in due figura l’attrice e showgirl italiana Emy Bergamo nata a Roma il 5 agosto del 1985. La sua carriera è iniziata nel 2006 grazie alla partecipazione in una commedia musicale intitolata a Roma per la regia di Fabio Luigi Lionello. In realtà aveva già esordito a teatro nello spettacolo Love Musical per la regia di Patrono Bertilla. In ambito televisivo ha collaborato In diverse occasioni con alcuni miniserie di Office successo tra cui vita da paparazzo e Un ciclone in famiglia 4. L’unica esperienza nel mondo cinematografico è arrivata invece nel 2008 con il film L’allenatore nel pallone 2 regia di Sergio Martino. Bellissima e ancora giovane è riuscita nel tempo a ritagliarsi il suo spazio tra cinema, televisione e teatro. Stasera dunque avremmo una nuova occasione per vederla, sarà interessante capire quelli che saranno le opinioni del pubblico.

Su Italia 1 il film con Enzo Salvi

Din don una parrocchia in due va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, giovedì 11 giugno, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di un film italiano realizzato nel 2018 dalla Sushine Production con la regia curata da Claudio Norza, in soggetto è stato scritto da Bruno Frustaci e la sceneggiatura porta la firma di Luca Biglione. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Vincenzo Sorrentino mentre nel cast sono presenti Maurizio Battista, Enzo Salvi, Salvatore Misticone, Agnese Maselli, Maurizio Mattioli, Andrea Dianetti, Giorgia Wurth e Emy Bergamo.

Din don una parrocchia in due, la trama del film

Ecco la trama di Din don una parrocchia in due. Un manager musicale di nome Donato si trova a fare i conti con alcune trovate assolutamente controproducenti che hanno permesso ad un boss di perdere un certo quantitativo di denaro. Per recuperare la somma persa, il boss decide di mettere sulle calcagna di Donato alcuni suoi uomini fidati che hanno anche il compito di dargli una lezione. Donato, ben sapendo di cosa possa essere capace quel boss malavitoso, decide di nascondersi ed in particolar modo va a trovare suo zio vescovo sperando che possa trovargli una sistemazione che possa garantirgli una certa sicurezza. Mentre si trova nella sala d’aspetto della struttura dove vive suo zio, per puro caso legge una lettera che lo zio stava per inviare ad una piccola parrocchia di provincia ed in particolar modo per inviare un supporto per superare un momento di grande difficoltà per quanto riguarda il numero di fedeli che costantemente segue le liturgie quotidiane.

Donato così si traveste da prete e con la lettera dello zio si dirige verso la parrocchia avendo visto come la piccola cittadina possa essere la soluzione ideale per nascondersi dal potente boss. La parrocchia in effetti è alle prese con una gestione non proprio ottimale da parte del parroco Don Dino. Si tratta di un parroco non proprio convenzionale che si occupa soprattutto di situazioni più utili e concrete rispetto a quelle che sono le esigenze spirituali e della sua comunità. L’arrivo di Donato sembra essere una sorta di colpo finale all’integrità della parrocchia anche perché non sa assolutamente come comportarsi in ambito ecclesiastico ed in particolar modo non sa dire messa, non sa officiare i vari sacramenti, non riesce a confessare i propri fedeli ed inoltre non riesce a trovare il coraggio per dare l’estrema unzione ai malati. Tuttavia, con i suoi modi assolutamente estemporanei e poco convenzionali, riesce a rinvigorire l’entusiasmo della comunità e quindi a riportare un numero considerevole di fedeli all’interno della chiesa.

Video, il trailer di Din don una parrocchia in due





