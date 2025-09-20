Chi è Dina Minna, assistente di Pippo Baudo: per 36 anni hanno lavorato insieme. A lei una gran fetta di eredità del conduttore tv

Per tutta la vita al fianco di Pippo Baudo, Dina Minna è stata a lungo la sua assistente e segretaria, e come l’ha definita anche l’amico fraterno e avvocato del conduttore Jacopo Perna, “un’organizzatrice perfetta della sua vita perfetta”. Dina, infatti, per 35 anni, quasi 36, è stata la segretaria di Pippo: era giovanissima quando ha cominciato a lavorare con Baudo, iniziando a gestirne gli impegni e la vita. Dopo la morte di Pippo Baudo, a Dina sono arrivate le condoglianze come anche a Tiziana e Alessandro: la donna, infatti, ha subito un lutto quasi al pari dei figli, visto il suo incredibile rapporto che negli anni era riuscita a costruire con il presentatore tv.

Dina Minna, assistente di Pippo Baudo, al fianco del conduttore fino ai suoi ultimi giorni, ha accompagnato il suo caro amico fino alla morte. E, dopo aver salutato per l’ultima volta Pippo, ha rivelato: “Oggi soffro come se avessi perso un padre”. Dina Minna, infatti, è rimasta al fianco di Pippo per 36 anni: i due erano diventati come padre e figlia e anche il riconoscimento nel testamento di Pippo lo dimostra.

Chi è Dina Minna, assistente di Pippo Baudo: a lei un riconoscimento importante nel testamento

Dina Minna è stata inserita nel testamento da Pippo Baudo. Dopo una vita passata a collaborare, il conduttore ha voluto riconoscere il grande impegno di Dina inserendola tra gli eredi, al pari dei figli Alessandro e Tiziana. A quanto pare, infatti, a Dina sarebbero stati destinati circa 10 milioni di euro, così come ai due figli: un gesto emblematico di Pippo che dimostra quanto fosse legato alla donna. Eppure il gesto di Pippo ha fatto storcere il naso a qualcuno: non tutti hanno infatti apprezzato la generosità del conduttore televisivo, che ha deciso di premiare la fedeltà di Dina negli anni al suo fianco.