Dina Minna, assistente di Pippo Baudo: chi è la storica segretaria al suo fianco per quasi 36 anni? Un rapporto come padre e figlia

Dina Minna, nome conosciuto nel mondo dello spettacolo, è stata per tutta la vita la storica segretaria e assistente di Pippo Baudo. I due hanno lavorato fianco a fianco per ben 35 anni, quasi 36, stringendo un legame unico che ha lasciato un grande vuoto nella vita di Dina. Un rapporto professionale che ben presto è sfociato in un affetto importante, che ha portato i due a volersi davvero molto bene e a condividere momenti importanti nella loro vita. Una collaborazione durata davvero a lungo, durata fino alla morte del conduttore, arrivata nell’estate del 2025. Dopo aver passato praticamente gran parte della loro vita insieme, Dina era ormai diventata come una figlia per il conduttore siciliano.

Angela Lippi, prima moglie e Alessandro e Tiziana, figli di Pippo Baudo/ Primogenito riconosciuto anni dopo

“Ho perso un padre. Abbiamo lavorato insieme per più di 35 anni, quasi 36. Ancora non mi rendo conto che non ci sia più” ha raccontato proprio Dina. Allo stesso modo, l’affetto di Pippo era enorme per Dina e lo dimostra la decisione presa in merito al suo testamento.

Dina Minna, l’assistente di Pippo Baudo nel testamento del conduttore

Dopo la notizia della scelta di Baudo di destinare 10 milioni a Dina Minna, Katia Ricciarelli si è fatta sentire, criticando di fatto il suo ex marito e la sua decisione, tanto che la segretaria ha deciso di querelarla. A farlo sapere è stato Jacopo Pensa, avvocato di Dina Minna, spiegando che la sua assistita è “esasperata” da tante critiche e dai commenti non richiesti della signora Ricciarelli, che ha preso di mira la segretaria con numerose dichiarazioni che l’hanno fatta infuriare. Dunque, la cantante lirica non avrebbe preso bene la decisione del suo ex marito Pippo Baudo di premiare la fedeltà di Dina Minna, prendendola di mira con numerose dichiarazioni che hanno portato la segretaria ad una decisione drastica, quella di agire per vie legali.

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo perché si sono lasciati? "Finito il dialogo"/ "Commessi errori"