Dina Minna, chi è l'assistente storica di Pippo Baudo: "Sono diventata di sua famiglia"

Nelle ultime settimane il nome di Dina Minna è rimbalzato con grande potenza sui giornali e rotocalchi, purtroppo ancora di più dopo la morte di Pippo Baudo. Il compianto conduttore siciliano capace di condurre ben 13 Festival di Sanremo lungo la sua prestigiosa carriera, in particolare negli ultimi anni di vita era assistito da Dina Minna, che ha vissuto nel quotidiano i momenti felici e il buio del presentatore, fino agli ultimi giorni trascorsi. Riguardo alla scelta di Pippo Baudo di aprire il testamento anche alla sua storica assistente, la stessa Dina Minna ha confidato:

“So che qualcuno si è stupito quando è venuto a sapere che nel suo testamento Pippo aveva deciso di dividere l’eredità in parti uguali tra i figli, Tiziana e Alessandro, e me. Io non me lo aspettavo, perché non ho mai fatto ciò che ho fatto per interesse, ma solo per amore, rispetto e gratitudine. Eppure quel gesto ha confermato che anche per lui ero diventata famiglia” le parole Dina Minna che ha così confermato la forza del legame costruito con Pippo Baudo negli anni.

Dina Minna, chi è l’assistente di Pippo Baudo: “Gli ricordavo le medicine”

Dopo l’addio di Pippo Baudo alla tv, Dina Minna era divenuta ancora di più spalla e sostegno inesauribile del conduttore ed ex marito di Katia Ricciarelli. Dina Minna in una recente intervista ha raccontato di essere in qualche modo diventata il bastone della vecchiaia di Baudo, con i figli ormai con le loro vite e impossibilitati a seguire h24 il padre: