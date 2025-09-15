Jacopo Pensa - avvocato di Dina Minna e amico di Pippo Baudo - ha rispedito al mittente le recenti dichiarazioni di Katia Ricciarelli.

Già dopo le prime notizie sul testamento del compianto Pippo Baudo, con corposa eredità in favore della sua storica segretaria Dina Minna, avevano fatto discutere le dichiarazioni di Katia Ricciarelli. Nella scorsa puntata di Verissimo, la soprano è tornata a tuonare sulla vicenda con esternazioni a carico della donna che ha accompagnato il conduttore negli anni più difficili della sua vita e che non poco hanno alimentato ulteriormente il dibattito.

Le parole di Katia Ricciarelli, seppur non in maniera diretta, sono state commentate anche nel corso della puntata odierna de La Volta Buona e direttamente da Jacopo Pensa: grande amico di Pippo Baudo ma soprattutto legale di Dina Minna. L’avvocato ha prima ricostruito la bellezza del suo rapporto con il compianto conduttore; suo testimone di nozze. Poi, si è focalizzato sulla figura della storica segretaria dispensando grandi elogi per la sua vicinanza e affetto nei confronti di Pippo Baudo.

Caterina Balivo si unisce agli elogi per Dina Minna dopo le accuse di Katia Ricciarelli: “Tutti noi sappiamo del suo lavoro incredibile…”

Inevitabile, dato l’argomento, che Jacopo Pensa – legale di Dina Minna, storica segretaria di Pippo Baudo – non prendesse di mira anche le parole di Katia Ricciarelli proferite nel corso della sua recentissima intervista a Verissimo. L’avvocato non ha mai citato la soprano; nemmeno ha ripetuto alcune delle dichiarazioni emerse dallo studio di Silvia Toffanin. La sua stroncatura, in ogni caso, è apparsa decisamente netta e categorica: “Sono amareggiato per le bugie che ho sentito ieri su Pippo e di conseguenza anche su Dina. Ragioneremo su queste bugie, se ci sarà da ragionare”.

A fare da eco al pensiero di Jacopo Pensa – legale di Dina Minna – ci ha poi pensato direttamente Caterina Balivo. La conduttrice de La Volta Buona ha infatti rincarato la dose con ulteriori complimenti ed elogi nei confronti della storica compagna di vita – perchè è stata molto di più di una semplice segretaria – di Pippo Baudo. “Tutti noi sappiamo benissimo il lavoro incredibile che ha fatto fino alla fine; mi permetto di mandarle un abbraccio fortissimo. E’ stata al fianco di Pippo Baudo fino alla fine in maniera professionale e lo ha reso quello che era”.