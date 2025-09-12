Dina Minna, la segretaria di Pippo Baudo, diffida Katia Ricciarelli dopo le dichiarazioni di quest'ultima sull'eredità del conduttore.

Scontro a distanza tra Dina Minna, segretaria di Pippo Baudo e Katia Ricciarelli. Quest’ultima, dopo aver scoperto la scelta dell’ex marito di lasciare parte della sua eredità alla segretaria, si è lasciata andare alle seguenti dichiarazioni: «Quando ero sposata con Pippo ho scoperto che lui aveva intestato due appartamenti alla segretaria. Bah, forse con le segretarie si fa così», le parole della Ricciarelli che hanno portato Dina Minna a rispondere con una diffida.

“Io posso dire solo che immaginavo che sarebbe andata così. Non è stata una sorpresa. Sono stata la prima a raccontare come quella della segretaria fosse diventata una presenza importante nella vita di Pippo: tanti amici in comune si sfogavano con me perché non riuscivano più a mettersi in contatto con lui. Detto questo, io non avrei mai immaginato che mi fosse preclusa la possibilità di salutare per un’ultima volta quello che è stato il mio compagno di vita per diciott’anni”, ha detto la Ricciarelli in un’intervista rilasciata al Messaggero.

La diffida di Dina Minna a Katia Ricciarelli

La diffida che Dina Minna ha scelto di far partire è firmata dall’avvocato Jacopo Pensa, amico e difensore di Baudo e chiarisce come sia stato il conduttore a scegliere di non avere più rapporti con l’ex moglie: “La diffida pare sia stata notificata già ieri” si legge su Il Giornale “e riporta in dettaglio quanto riferito dalla segretaria: non era la Minna a fare muro, impedendo perfidamente che Katia potesse incontrare il suo uomo. Era Baudo a rifuggire con cura ogni rischio di incontrarla“.

Nella diffida, così, si invita Ricciarelli “a cambiare registro”, a partire dall’intervista che il soprano rilascerà domani a “Verissimo”. L’avvocato Pensa aggiunge: “Non le viene neppure in mente che Dina altro non faceva che seguire le indicazioni di Pippo che non voleva sapere di avere contatti con lei. Innumerevoli sono gli esempi di tale sua volontà manifestata anche ad altre persone, tra cui annovero io stesso”.

