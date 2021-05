Dina Nencini, moglie Francesco Menegatti/ Silenzio sulla morte di Carla Fracci

Dina Nencini, moglie di Francesco Menegatti, non ha rotto il silenzio sulla morte della suocera, Carla Fracci. Esattamente come la signora della danza, scomparsa a 84 anni dopo aver combattuto contro un tumore, Dina Nencini è una signora riservata. Lontana dal mondo dello spettacolo, è entrata in punta di piedi nella vita della famiglia del marito Francesco che, diversamente dalla madre Carla Fracci e dal padre Beppe Menegatti, ha scelto una carriera lontana dai riflettori e dalla ribalta. Cresciuto accanto ad una stella della danza mondiale, Francesco Menegatti ha scelto una strada più oscura dedicandosi all’architettura. Una scelta che lo ha portato ad incontrare la moglie Dina con cui ha poi formato una famiglia regalando ai genitori la gioia di diventare nonni.

Stefania Montù e Alessandro Bizziato, Uomini e Donne/ "É un capolavoro della natura"

Dina Nencini, l’amore con Francesco Menegatti

Dina Nencini e Francesco Melegatti si sono conosciuti durante il percorso di studi universitario a Venezia, come fa sapere il portale Alphabetcity. Oltre ad innamorarsi e a sposarsi, con il tempo, i due hanno condiviso anche la passione per il lavoro e l’architettura. Entrambi, infatti, sono insegnanti universitari. Tuttavia, se Dina Nencini insegna alla Sapienza di Roma, Francesco essendo professore al Politecnico di Milano, viaggia tra il capoluogo lombardo e Roma dove vive tutta la famiglia. Come spiegato da Beppe Menegatti, per l’ultimo saluto a Carla Fracci, tutta la famiglia ha raggiunto Milano. La moglie di Francesco Menegatti, tuttavia, preferisce il silenzio.

LEGGI ANCHE:

"Ero gay, oggi sono etero e ho una figlia"/ Luca Di Tolve: "Mi sono convertito"SIMONA IZZO, MAMMA FRANCESCO VENDITTI/ "Siamo stati viziati, lei c'è sempre!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA