Dino Giarrusso e l'eliminazione dall'Isola dei famosi: "Sono caduto in molte trappole, dispiace per

Dopo l’uscita di scena dall’Isola dei famosi a pochi passi dalla finale, Dino Giarrusso si è raccontato tornando sull’esperienza vissuta in Honduras in queste ultime settimane. L’avventura nel programma di Canale Cinque ha scatenato la nostalgia e la voglia di casa del giornalista, che intervenuto ai canali ufficiali dell’Isola ha parlato così della fine dell’esperienza nel format: “Non ho mai visto un reality, non sono uno stratega. Sono caduto in molte trappole, sono rimasto me stesso. Amo dire al verità e ciò che penso”. Il percorso affrontato nel programma di Canale Cinque ha riaperto alcune ferite e ha fatto porre l’attenzione dello stesso Dino Giarrusso su ciò che è realmente importante per lui, rimane l’amarezza per non aver raggiunto la finale del programma ma solo accarezzata.

Riguardo agli attacchi ricevuti, Dino Giarrusso si è così sfogato, tuonando contro chi lo ha preso di mira nel suo percorso all’Isola dei famosi su Canale Cinque: “Non ringrazio chi mi ha insultato, perché gli insulti sono bullismo online e non servono a nulla” le parole dell’ex naufrago dopo aver ormai archiviato il percorso nel programma.

L’Isola dei famosi, Dino Giarrusso e la finale mancata: per i social è un rimpianto

L’avventura di Dino Giarrusso all’Isola dei famosi si è conclusa a poche battute dalla finale, il programma condotto da Veronica Gentili manderà in onda questa sera la finalissima senza il concorrente. A giocarsi la vittoria finale saranno: Mario Adinolfi, Loredana Cannata, Omar Fantini e Cristina Plevani. A questi vanno a sommarsi due naufraghi ancora al televoto, Teresanna Pugliese e Jey Lillo.

Della finale mancata, Dino Giarrusso ha preferito non parlarne, ricordando però alcuni episodi finiti nel mirino del pubblico: “Mi scuso con Omar, Cristina e tutti i naufraghi. Silvio Berlusconi non sarebbe stato contento dello spettacolo che abbiamo dato, mi scuso anche con la rete”.

