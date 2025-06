La temperatura si alza in Honduras e non solo per questioni climatiche; una lite più che rovente ha avuto come protagonisti Teresanna Pugliese e Dino Giarrusso, entrambi protagonisti all’Isola dei Famosi 2025. Questa sera si alzerà il sipario su una nuova puntata del reality condotto da Veronica Gentili e con buone probabilità quanto accaduto tra i due naufraghi sarà al centro dei temi. Ma cosa è successo?

Tutto sarebbe partito da un duro sfogo di Teresanna Pugliese che, con parole tutt’altro che al miele, si è poi concentrato proprio sugli atteggiamenti di Dino Giarrusso all’Isola dei Famosi 2025: egocentrico, irrisolto e simili, questi alcuni degli aggettivi dispensati dalla naufraga ai danni dell’ex parlamentare. A questo punto, Giarrusso ha sfoderato l’asso nella manica e per liberarsi delle pesanti accuse ricevute ha deciso di tirare in ballo i precedenti televisivi della controparte: Uomini e Donne

Dino Giarrusso non ha digerito, in particolare, l’accusa di egocentrismo ricevuta da Teresanna Pugliese: “Parli proprio tu che hai fatto Uomini e Donne!”. Colpita, ma tutt’altro che affondata; la concorrente dell’Isola dei Famosi non si è sottratta al botta e risposta ed ha tempestivamente replicato proprio sul dating show di Canale 5. “Io ho fatto anche altro nella vita, piuttosto tu con tutto quello che dici di aver fatto perchè non sembri ancora realizzato?”. Insomma, questa sera – quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2025 – è molto probabile che vedremo una seconda parte di questo faccia a faccia.

Uomini e Donne come ‘concetto di offesa’, l’attacco di Dino Giarrusso a Teresanna Pugliese alimenta il dibattito in rete

Nel frattempo, il web si divide per il riferimento di Dino Giarrusso sui precedenti di Teresanna Pugliese a Uomini e Donne. La lite all’Isola dei Famosi 2025 ha acceso il dibattito in rete, come inevitabile; soprattutto su X gli internauti stanno palesando il loro punto di vista e non manca chi si schiera proprio con l’ex parlamentare: “E’ lei ad essere supponente e maleducata, non è cambiata dai tempi di Uomini e Donne”, tuona un utente in rete. E ancora: “Sempre la stessa attaccabrighe”.

Ovviamente, in soccorso di Teresanna Pugliese non sono pochi i post apparsi proprio su X dopo la lite con Dino Giarrusso all’Isola dei Famosi 2025: “Ancora a rompere le scatole solo perchè ha fatto Uomini e Donne”, “Lei è il fulcro di questo programma, accettatelo!”. Insomma, il termometro della tensione sale anche in rete mentre in Honduras gli animi si infiammano ogni giorno che passa.