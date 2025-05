Dopo la laurea in scienze della comunicazione ottenuta all’Università di Siena, Dino Giarrusso ha cominciato la sua carriera giornalistica, lavorando con grandi testate come La Repubblica, L’Unità e La Sicilia: lui, originario di Catania, è infatti tornato a casa per collaborare con il più importante quotidiano isolano. Sempre in Sicilia ha lavorato anche in tv come autore televisivo per televisioni come Teletna e Antenna Sicilia. Proprio in Sicilia ha poi girato una serie di documentari e spot. Nel 1999, dopo aver girato un cortometraggio ambientato a La Festa dell’Unità di Modena, si è trasferito a Roma, lavorando come aiuto regista di Ettore Scola prima e successivamente con altri grandi registi come anche Ricky Tognazzi.

Al fianco della sua carriera da giornalista, Dino Giarrusso ha cominciato anche quella da attore. Ha recitato infatti in piccoli ruoli di varie fiction come ad esempio “Provaci ancora prof”, “Il commissario Manara”, “Boris”, “Il papa buono” e altre ancora. È stato anche professore all’Università di Catania, dove ha insegnato “Tecniche della produzione cinematografica e televisiva”. Dal 2014 al 2018 è stato invece inviato per il programma Le Iene, in onda su Italia 1.

Dino Giarrusso, chi è: l’esperienza politica nel Movimento 5 Stelle

Dopo essere stato giornalista, regista e attore, Dino Giarrusso ha ricoperto anche il ruolo di politico. Nel 2018 si è candidato alle elezioni politiche con il Movimento 5 Stelle, non venendo però eletto per non molto. Alle elezioni europee del 2019 è stato eletto eurodeputato nella circoscrizione Italia insulare con il Movimento 5 Stelle. Nel 2022 ha annunciato il suo addio al partito fondato da Beppe Grillo, spiegando che a suo dire avrebbe abbandonato i valori con i quali è nato. Ora per il giornalista arriverà una nuova esperienza: quella a L’Isola dei Famosi. Un’avventura, per lui, nuova, nella quale potrà parlare di sé e raccontare qualcosa in più di sé stesso.