Dino Giarrusso commosso per la morte di Battiato/ Video: “Un faro per molti”

É grande il cordoglio per la morte di Franco Battiato. Il celebre artista siciliano è scomparso all’età di 76 anni ed anche il mondo della politica lo sta ricordando con grande affetto, a partire da Dino Giarrusso. Intervenuto nel corso de L’aria che tira, l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle si è particolarmente commosso dopo un servizio di omaggio al cantante…

Dino Giarrusso ha spiegato ai microfoni di Myrta Merlino: «Sono triste ma è anche bello ricordare tutte le cose bellissime che lui ci ha regalato. Moltissime generazioni sono legate a questo assoluto genio etneo, è triste che ci abbia lasciato ma è bello ricordare con gratitudine quello che ci ha dato».

DINO GIARRUSSO COMMOSSO PER LA MORTE DI FRANCO BATTIATO

Dino Giarrusso ha poi diffuso una nota per ricordare l’artista catanese: «Franco Battiato non era solo un artista a tutto tondo, cristallino esempio di genio etneo, ma era un autentico faro per moltissime generazioni. Con la sua musica e con la poesia dei suoi testi ha illuminato la vita di milioni di persone, ha saputo rendere popolare la musica “colta” oltre a farci emozionare e riflettere con testi immaginifici ed innovativi». L’esponente del Movimento 5 Stelle ha aggiunto: «Tutti gli italiani gli devono qualcosa, ed oggi che lui ha trovato il suo centro di gravità permanente, dobbiamo ringraziarlo e rendere omaggio al suo genio e alla sua fantasia luminescente, che ci mancheranno tantissimo».

