Dino Giarrusso svela come sta affrontando il ritorno in Italia dopo l'avventura vissuta all'Isola dei Famosi 2025.

Il ritorno in Italia non è stato facile per i naufraghi dell‘Isola dei Famosi 2025 tra i quali qualcuno sta avendo problemi di salute. Dopo Mario Adinolfi che ha svelato di aver trascorso una notte in ospedale e dopo Loredana Cannata, anche Dino Giarrusso, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo, ha svelato di avere qualche problema fisico esattamente come i colleghi. “Temo che anch’io, a breve, andrò in ospedale. Ho riscontrato un problema fisico a seguito della prova “del serpente”. Mi ha lasciato un grande dolore alle costole e credo di averne una o due fratturate perché mi era capitato poco prima della partenza” – ha spiegato Dino.

“Sono stato quello che ha perso più chili in rapporto alla mia composizione fisica”, ha aggiunto Dino. Nel corso dell’intervista rilasciata a Casa Lollo, Giarrusso ha anche parlato dello scontro avuto con Omar Fantini spiegando di non aver avuto occasione di confrontarsi dopo il reality.

Dino Giarrusso, rivelazioni su Mario Adinolfi e Cristina Plevani

Quella tra Dino Giarrusso e Lorenzo Pugnaloni è stata una lunga intervista nel corso della quale, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2025 ha affrontato anche altri argomenti soffermandosi sul rapporto con Mario Adinolfi e Cristina Plevani che si sono classificati rispettivamente secondo e prima classificata. “Adinolfi è un grande stratega. Nella fase finale ha cambiato completamente approccio. A differenza mia, ha attuato delle strategie”, le parole di Giarrusso.

Infine, su Cristina Plevani che, in un’intervista ha criticato alcuni atteggiamenti di Giarrusso, quest’ultimo ha replicato così: “Rispetto Cristina, ma non condivido quello che ha detto. Penso di aver sempre mantenuto coerenza e dignità, anche nelle situazioni più difficili”.