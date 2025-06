Dino Giarrusso è ormai sinonimo di polemica all’Isola dei Famosi 2025. L’ha accesa anche contro gli autori del programma, dopo un filmato in cui sono state mostrate tutte le critiche a lui mosse da alcuni compagni d’avventura. Un video che Giarrusso ha contestato e non ha affatto apprezzato, anzi, è arrivato a ritenere un brutto gesto fatto di proposito contro di lui.

Così, quando è arrivato sull’ultima spiaggia dopo l’eliminazione voluta dal pubblico, Giarrusso ha lanciato la sua invettiva contro gli autori dell’Isola dei Famosi 2025, zittendo anche – neppure velatamente – la conduttrice Veronica Gentili. “Il fatto che sia stato mandato in onda un montaggio dove c’erano selezionate solo le persone che hanno scelto di attaccare la mia persona è una scelta indegna!”, ha tuonato il naufrago in diretta.

Dino Giarrusso, polemica contro gli autori e Veronica Gentili all’Isola dei Famosi 2025: l’accusa

Dino Giarrusso si è lamentato perché non è stato invece elogiato il suo lavoro sull’Isola e l’apprezzamento degli altri naufraghi. “Sarebbe stato bello e giusto mandare gli altri, perché io sono una persona corretta, come sai, per bene, che ha sempre rispettato le regole e che si è fatto un mazzo. – ha detto a Veronica Gentili, concludendo – Credo che quella scelta lì non faccia onore a chi l’ha fatta e sarebbe bello se voi faceste ascoltare tutti i pareri su di me, non solo quelli di chi ha scelto di andarmi contro. Non è bello questo in televisione e in diretta!”

Ottenuta finalmente l’opportunità di replicare a Giarrusso, la conduttrice ha chiuso il discorso (e poi anche il collegamento), con un chiarimento al naufrago: “Nessuno ha detto che sei una persona poco onesta, non attenta agli altri. Ti hanno detto che sei un po’ prolisso, che hai fatto una strategia poco funzionale e vuoi stare al centro dell’attenzione!”