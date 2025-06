Dino Giarrusso e Mirko Frezza, scintille all’Isola dei Famosi 2025 anche a distanza. L’attore: “Con te non voglio parlare!”.

Animi più che accessi all’Isola dei Famosi 2025 nel corso della semifinale; i fari si accendono su due ring separati ma con un protagonista in comune, Dino Giarrusso. Il naufrago è impegnato nel confronto con Omar Fantini dopo la quasi-rissa della scorsa settimana ma ne ha anche per Mirko Frezza comodamente seduto in studio e dunque in collegamento. L’ex politico, nel difendere le sue ragioni, non dimentica le offese e parole grosse a suo carico quando è accaduto tutto e in particolare punta il dito contro l’attore romano che si sarebbe reso protagonista di una battuta infelice o uscita male.

“Non credo sia bello dire in diretta che il mio matrimonio è combinato!”, queste le parole di Dino Giarrusso che incalza con tono piccato Mirko Frezza; quest’ultimo non entra nel merito e si limita a dire “Con te non voglio parlare”. Si vede costretta ad intervenire Veronica Gentili che per alleggerire la situazione sdrammatizza: “E’ stata una battuta uscita male, voleva dire che tua moglie è talmente bella…”. Insomma, anche con interpretazione annessa, risulta palesemente una battuta infelice quella di Frezza.

Il dissing tra Dino Giarrusso e Mirko Frezza prosegue anche successivamente quando sembrava che il peggio fosse passato. L’ex politico e naufrago all’Isola dei Famosi 2025 rincara prendendo ancora ad esempio l’ex concorrente: “Parli proprio tu che hai detto che non vuoi respirare la stessa aria di una vegana”. Ci mette un pizzico di romanesco e una buona dose di ironia l’attore che ironizza sui soliloqui che spesso hanno visto primeggiare Giarrusso: “Stiamo parlando di te, logorroico! Ma come si spegne?”.