Tra i morsi della fame e le continue liti, all‘Isola dei Famosi 2025 c’è spazio anche per qualche momento di tenerezza. Gli autori hanno beccato un filmato in cui due naufraghi si scambiano tenerezze stesi l’uno di fianco all’altro, da soli, in piena notte. I volti non sono visibili ma Dino Giarrusso e Alessia Fabiani ammettono di essere i protagonisti delle immagini. Ma cosa c’è tra loro? Sta davvero nascendo una nuova coppia?

A chiarirlo sono stati i diretti interessati, parlando di un rapporto di amicizia che non sfocia assolutamente in amore, visto che entrambi sono felicemente impegnati dal punto di vista sentimentale. “C’è stata una discussione molto forte emotivamente tra me e Alessia, dove abbiamo parlato delle nostre vite e delle nostre famiglie, è stato emozionante, e quindi ci siamo salutati con un abbraccio molto affettuoso per la buonanotte, ma nient’altro.”, ha spiegato Dino, invitando in studio a non fare illazioni sul loro rapporto: “Non scherziamo! Io sono la persona più felice del mondo e sono sposato con la persona più meravigliosa.”

Alessia Fabiani all’Isola dei Famosi 2025: “Dino Giarrusso? Un grandissimo amico, ho il cuore già impegnato”

Alessia Fabiani, dal suo canto, ha confermato la versione di Giarrusso: “Dino è un compagno di viaggio, un grandissimo amico con cui passo tutta la giornata, – ha spiegato la naufraga dell’Isola dei Famosi 2025 – e si parla di tutti, anche della sua famiglia, dei suoi bambini, e quella sera abbiamo toccato temi importanti, sofferenze e mancante, e quindi ci siamo lasciati con un abbraccio affettuoso e un bacio, semplice. Lui è un amico, una persona con cui parlo tutto il giorno. Anche io ho il cuore impegnato.” ha concluso, negando dunque a sua volta l’inizio di un flirt.

